Neukirchen-Vluyn: Gottesdienste finden mit 3G-Regel statt

In den Neukirchen-Vluyner Kirchen gilt in den Weihnachts- und Silvester-Gottesdiensten die 3G-Regel.

Neukirchen-Vluyn. Die Kirchen geben die Zugangsregelungen zu den Weihnachts- und Silvestergottesdiensten bekannt. In manchen Fällen ist eine Eintrittskarte nötig.

Die Kirchengemeinden in Neukirchen-Vluyn geben die Gottesdienste und Zugangsvoraussetzungen an den Weihnachtstagen und an Silvester bekannt. In sämtlichen Fällen gilt: Alle Informationen sind ausdrücklich ohne Gewähr, da die Corona-Lage spontan zu Veränderungen führen kann. Durch die kurzfristig möglichen Änderungen werden die Gemeindemitglieder gebeten, auf die Schaukästen, Presseveröffentlichungen und die Internetseiten zu achten.

Neukirchen, 24. Dezember



St. Quirinus: 11.30 Uhr Ökumenischer Krabbel-Gottesdienst (Es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Zutritt nur mit Eintrittskarten, die im Pfarrbüro abgeholt werden können, 02845/94 89 210). 17.30 Uhr, Christvesper Gottesdienst. Es gilt die 3G-Regel mit Nachweis. Eine Teilnahme ist nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich, pro Familie können fünf Personen teilnehmen, deshalb ist eine Anmeldung im Gemeindebüro zwingend erforderlich: 02845/53 40.



Dorfkirche: 15.30, Familien-Gottesdienst Rusch (mit Krippenspiel)

17.30 Uhr, Christvesper (mit Posaunenchor)

22 Uhr, Christmette Team des CVJM

In allen drei Gottesdiensten gilt die 3G-Regel mit entsprechendem Nachweis. Die Teilnahme ist nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich, pro Familie können fünf Personen teilnehmen, weshalb eine Anmeldung im Gemeindebüro zwingend erforderlich ist: 02845/53 40.



Evangelische Johanniskirche Rayen: 17 Uhr Gottesdienst mit Orgelmusik. Es gilt die 3G-Regel mit Nachweis. Teilnahme nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich (fünf Personen/Familie), eine Anmeldung im Gemeindebüro ist erforderlich: 02845/53 40.





Grafschafter Platz, Neukirchen: 22 Uhr Hirtenfeuer. Der CVJM-Posaunenchor spielt dazu.



25. Dezember

Dorfkirche: 10 Uhr Gottesdienst/Andacht (Es gilt die 3G-Regel, bitte Nachweis mitbringen)



31. Dezember

Dorfkirche: 18 Uhr Gottesdienst (Es gilt die 3G-Regel, bitte Nachweis mitbringen)

Vluyn, 24. Dezember



Dorfkirche: 14 Uhr, Familiengottesdienst

15.30 Uhr, Familiengottesdienst

17 Uhr, Christvesper

23 Uhr, Christmette

In allen vier Gottesdiensten gilt die 3G-Regel mit Nachweis. Die Teilnahme ist nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich, pro Familie können fünf Personen teilnehmen, weshalb eine Anmeldung im Gemeindebüro zwingend erforderlich ist: 02845/23 43.





Evangelischer Gemeindesaal: 17 Uhr Gottesdienst Behnisch-Wittig. Hier gilt die 3G-Regel mit Nachweis. Dazu ist die Teilnahme nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich, pro Familie können fünf Personen teilnehmen, eine Anmeldung ist erforderlich: 02845/23 43.



26. Dezember

Dorfkirche: 10 Uhr, Gottesdienst (Es gilt die 3G-Regel, bitte Nachweis mitbringen)



31. Dezember

Dorfkirche: 18 Uhr Gottesdienst (Es gilt die 3G-Regel, bitte Nachweis mitbringen)

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Kirchen weisen darauf hin, dass sich durch die pandemische Lage kurzfristig Änderungen ergeben können. Informationen gibt es auf den Internetseiten der Gemeinden und in den Schaukästen an den Kirchen oder Gemeindezentren.



Die Evangelische Kirchengemeinde Vluyn möchte an Heiligabend jeweils 160 Besucherinnen und Besucher in die Dorfkirche lassen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite www.ev-kgm-vluyn.de mit.

Bei Zutritt zur Dorfkirche oder zum Gemeindesaal müssen die Eintrittskarte, der Impfnachweis und ein gültiger Ausweis vorgezeigt werden.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ein aktuelles schriftliches oder digitales Testzertifikat des Hausarztes oder eines Testlabors vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf.

