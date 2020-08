Neukirchen-Vluyn: Schwerer Unfall mit Linienbus und Motorrad

Zeichen eines schweren Unfall: An der Kreuzung Vluyner Südring/Sittermannstraße in Neukirchen-Vluyn waren das Motorrad und der Linienbus ineinandergekracht.

Neukirchen-Vluyn. Nach einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad sucht die Polizei in Neukirchen-Vluyn dringend die Fahrgäste des Busses.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Neukirchen-Vluyn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sein Motorrad stieß mit einem Linienbus zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Duisburg geflogen. Nun sucht die Polizei dringend nach den Insassen des Busses.

Der Bus der Linie 076 des Betreibers Rheinland-Bus war gegen 14 Uhr in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Auf der Kreuzung Vluyner Südring/Sittermannstraße kam es zum Zusammenstoß. Der 54-jährige Busfahrer wurde dabei leicht verletzt, berichtete die Polizei am Abend.

Polizei sucht die Fahrgäste aus dem Bus

Zum Unfallhergang gab es am Abend noch keine Erkenntnisse, teilte die Polizei mit. Umso wichtiger sei es, nun Zeugen zu finden, sagt die Polizei.

„Der Linienbus war mit mindestens vier erwachsenen Fahrgästen besetzt, von denen mindestens einer einen Kinderwagen mitführte“. Mehr wusste die Polizei zu den Fahrgästen am Samstag nicht, denn: „Die Fahrgäste verließen noch vor Eintreffen der Polizei den Unfallort“, teilte die Polizei mit.

Der Sachschaden an Bus und am Motorrad sei laut Polizei gering. Die Unfallstelle war etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Bus-Insassen und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers zu melden. Telefonnummer: 02841/171-0. (dae)