Neukirchen-Vluyn: RAG MI fällt über 500 Bäume im Zechenwald

Neukirchen-Vluyn. Trockenheit und Pilzbefall haben im Zechenwald auf Niederberg großen Schaden angerichtet. Kommende Woche soll die Fällaktion starten.

Wegen Pilzbefall und Trockenheitsschäden werden in der kommenden Woche über 500 Bäume im Waldstück auf Niederberg in Neukirchen-Vluyn gefällt. Wie die RAG Montan Immobilien mitteilt, werden die Laubholzbestände durchforstet und schwer geschädigte Bäume entfernt.

Die forstwirtschaftliche Maßnahme ist laut RAG MI Teil der üblichen Waldpflege und wird durch ein zertifiziertes Forstunternehmen durchgeführt. Der exakte Beginn der Arbeiten ist von der Witterung abhängig.

Bäume sind mit Rußrindenpilz befallen

Grund der umfangreichen Pflegemaßnahme sei der starke Befall des dort wachsenden Bergahorns mit dem Rußrindenpilz, heißt es bei RAG MI. Dieser Pilz führe zum Absterben des Baums und bedrohe den dortigen Gesamtbestand des Bergahorns. Zudem könne das Einatmen der Sporen im Extremfall zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Schon 2019 hatte es eine große Fällaktion gegeben.

Wegen der Nähe zur Gesamtschule, des angrenzenden Radweges sowie der regelmäßigen Erholungsnutzung durch die Bürger bestehe "dringender Handlungsbedarf". Die Entfernung der befallenen Bäume soll die zukünftige Sporenbildung eindämmen und so verhindern, dass sich der Pilz weiter ausbreitet. Insbesondere bei trockenem Wetter und bei längerem Aufenthalt in der Nähe stark betroffener Bäume steigt die Gefahr, dass es durch die Sporen bei Menschen zur Beeinträchtigung der Atemwege kommt.

Auch Schäden an Buchen, Eichen und Kirschen

Die RAG MI überprüft regelmäßig den Baumbestand im Zechenwald Niederberg. Die letzte Überprüfung habe ergeben, dass die anhaltende Trockenheit nicht nur zur verstärkten Verbreitung des Rußrindenpilz beigetragen hat, sondern dass auch die Schäden und Abgänge an Buchen, Eichen und Kirschen stark zugenommen haben.

Neben der Entfernung von circa 550 kranken, geschädigten oder atypischen Bäumen gehört zu den anstehenden Arbeiten auch eine nachhaltige Kronenpflege, um den übrigen Baumbestand zu stabilisieren und zu vitalisieren. Gefällt werden jetzt im Wesentlichen Bergahorn, Stieleichen und Rotbuchen, in geringerem Ausmaß auch Winterlinden, Weiden und Kirschen. Mit der Fällaktion soll laut RAG MI auch Platz unter anderem für die Entwicklung neuer gesunder junger Bäume geschaffen werden, die sich durch Anflug oder Naturaufschlag ansiedeln. Die geplanten Arbeiten begünstigten zudem die bessere Ausbildung der noch wenig ausgeprägten Waldinnenränder, heißt es weiter.

RAG MI will die Arbeiten so steuern, dass die Nachbarschaft so wenig wie möglich belastet wird. Kommt es trotzdem zu Beeinträchtigungen, steht seitens der RAG Montan Immobilien der Projektverantwortliche Thomas Hüser zur Verfügung unter der Rufnummer 0201 / 378-2586, E-Mail: thomas.hüser@rag-montan-immobilien.de.