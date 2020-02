Verkehr Neukirchen-Vluyn: SPD bleibt bei Tempo 30 in Rayen am Ball

Neukirchen-Vluyn. Vielleicht gibt es für die Rayener doch noch die Chance auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort. Die SPD hat eine Idee.

Die SPD-Fraktion möchte sich nochmal des Verkehrs in Rayen annehmen. Seit Jahren beklagen sich die Anwohner, dass im Ort gerast wird. Dazu hatte es etliche Ortstermine und Gespräche gegeben. Eine Lösung gab es bisher nicht. Nun möchten die Sozialdemokraten die „Geschwindigkeitsbegrenzung“ in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Grünflächen und Umwelt am Mittwoch, 29. April, wieder auf den Tisch bringen.

Sie bieten den Beschlussvorschlag an: „Der Bürgermeister als örtliche Verkehrsbehörde wird aufgefordert, mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Kontakt aufzunehmen, um abzuklären, ob und inwieweit sich die Haltung des Straßenbaulastträgers zum Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Landstraßen geändert hat.“ Soweit dies der Fall sei, werde empfohlen, dies zugunsten der Rayener umzusetzen.

Es sei aus dem Inhalt eines Antrags in der Gemeinde Kerken für Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der B9 im Ortsteil Rahm bekannt geworden, „dass auf der B 221 im Straelener Ortsteil Broekhuysen eine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h mit dem Hinweis „Lärmschutz“ eingeführt“ worden sei. Das und ein aktueller Bundestagsbeschluss ließen vermuten, dass der Straßenbaulastträger seine Einstellung zum Tempolimit auf Landes- oder Bundesstraßen geändert habe oder ändern werde. (sovo)