Neukirchen-Vluyn. Spart Zeit und erreicht viele: Zum ersten Mal bieten die Sternsinger in Neukirchen-Vluyn den Segen auf dem Wochenmarkt an.

Neukirchen-Vluyn: Sternsinger verteilen den Segen im Gehen

In diesem Jahr meldeten sich zu wenige Kinder als Sternsinger an. Andere Kommunen mit dem gleichen Problem haben es vorgemacht: Sie verteilen den „Segen to-go“ auf den Wochenmärkten. Die Pfarrei St.Quirinus und ihre Sternsänger ziehen auch in diesem Jahr von Haus zu Haus, jedoch können sie nicht alle, circa 600 angemeldete Haushalte, berücksichtigen. Am Freitag und Samstag waren die Sternsinger deshalb zusätzlich auf den Wochenmärkten unterwegs. So auch am Samstag in Neukirchen.

Zwischen Gemüsebauern, Blumenstand und dem Kleidungshändler laufen die als die heiligen drei Könige verkleideten Kinder entlang und singen „Stern über Betlehem“. Die Besucher des Marktes fühlen sich angesprochen. Sie hören zu, sprechen mit Kindern und Betreuern, spenden und erhalten ihren Segen. Wie an der Haustüre, nur eben mit dem Einkauf auf dem Wochenmarkt verknüpft.

Barbara Hemping-Bovekerk, Pastoralreferentin der Pfarrei St. Quirinius: „Wir verteilen den Segen zum Mitnehmen in diesem Jahr das erste Mal in Neukirchen-Vluyn. Das Angebot kommt sehr gut an. Schön ist es auch, dass wir so interessierte Menschen oder teilweise Besucher anderer Konfessionen erreichen. Auch diese Leute haben sich einen Segen zum Mitnehmen abgeholt. Das finde ich schön.“

Markthändler und -kunden in Neukirchen-Vluyn freuen sich über den Segen der Sternsinger

Auch Anita Walter unterstützt die kleinen Sternsinger. Der Segen sei generell sehr begehrt, sagt sie. Es sei eine Art der Wertschätzung und für viele das Zeichen für ein gesegnetes Jahr. So sehen es auch die Besucher des Wochenmarktes. Roland Riesbeck ist der Meinung es sei eine schöne Möglichkeit den Segen zu verteilen, wenn es nicht anders ginge. Er finde es schön, dass Die Gemeinde sich so etwas habe einfallen lassen, sagt Riesbeck. Und Elsbeth Kleinekampmann vom Blumenstand freut sich ebenfalls: „Auch die Stände haben ihren eigenen Segen erhalten. Sowohl für den Stand selbst, als auch für zu Hause. Das finde ich sehr gut.“

Die gesammelten Spenden der Sternsinger-Kinder werden vom Kindermissionswerk an verschiedene Projekte weitergeleitet und kommen Kindern in der ganzen Welt zugute. Auch in diesem Jahr gehen weitere Spenden nach Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa.

Im Fokus stehen in 2020 aber Kinder im Libanon, die durch Krieg und Hunger bedroht sind. Mit den Spenden werden besonders friedensfördernde und religionsübergreifende Projekte im Libanon gefördert. Kinder die im nächsten Jahr an der Kommunion teilnehmen, können im Anschluss Sternsinger werden. Teilweise dürfen auch jüngere Kinder mitmachen, das muss mit der Pfarrei abgesprochen werden.“