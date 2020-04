Neukirchen-Vluyn: Trickdiebe bestehlen 85-jährige Frau

Neukirchen-Vluyn. Zwei Männer gaben sich als Telekommitarbeiter aus und gelangten so in Neukirchen-Vluyn in die Wohnung der Seniorin. Ihre Beute: Goldschmuck.

Die Polizei in Neukirchen-Vluyn sucht zwei Trickdiebe, die am Montagvormittag Schmuck aus der Wohnung einer 85-jährigen Frau stahlen. Gegen 11.30 Uhr gaben sie sich an der Andreas-Bräm-Straße als Mitarbeiter der Telekom aus und gelangten so in die Wohnung der Seniorin. Unbemerkt stahlen die Männer eine Goldkette, einen Goldring und eine goldene Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Der erste Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 185 bis 190 cm groß, er ist schlank und hat dunkle Haare. Der Komplize ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß,hat eine kräftige Figur und ebenfalls dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845/3092-0 entgegen.