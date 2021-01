Die VHS Neukirchen-Vluyn bietet einen Tai-Chi-Schnupperkurs online an.

Freizeit Neukirchen-Vluyn: VHS bietet Online-Kurs für Tai Chi an

Neukirchen-Vluyn In einem Schnupperkurs stellt die VHS die Basis- und Bewegungsabläufe vor, die das allgemeine Wohlbefinden verbessern sollen.

Die Volkshochschule Neukirchen-Vluyn (VHS) bietet ab Freitag, den 15. Januar einen Online-Schnupperkurs "Tai Chi Chuan (Honan-Stil) für Anfänger" an (W32116NV). Der Kurs findet an drei Terminen jeweils freitags von 11 Uhr bis 12 Uhr statt. Dabei werden die Basis- und Bewegungsabläufe der Honan Bewegungsformen Teil l vermittelt, die das Wohlbefinden in Beruf und Alltag verbessern.

Der Kurs basiert auf dem Taiwan-Do-Prinzip, dessen fünf Säulen Atmung, Haltung (innere und äußere), Konzentration, Bewegung und praktische Lebensphilosophie sind. Kursinhalte sind Atem- und Stärkungsübungen, Drehgymnastik, Dehnungen der Muskeln und Sehnen, Grundstellungen und Bewegungsformen. Eine zentrale Übung ist die Meditation, da Tai Chi Chuan auch als Meditation in der Bewegung beschrieben wird.

Die Teilnahme an dem Schnupperkurs kostet 15 Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der VHS unter der Telefonnummer 02151/36602664 oder unter www.vhs.neukirchen-vluyn.de. Nähere Informationen sind dort ebenfalls erhältlich.