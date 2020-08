Neukirchen-Vluyner Einzelkandidat legt Wahl-Beschwerde ein

Neukirchen-Vluyn. Günter Broschk aus wurde mangels ausreichender Unterstützerunterschriften nicht zur Bürgermeisterwahl zugelassen. Dagegen geht er jetzt vor.

Günter Broschk möchte die Zurückweisung seiner Bürgermeisterkandidatur so nicht stehen lassen. Der Einzelbewerber hatte 63 der 114 notwendigen Unterstützerunterschriften gesammelt und war daher am Montag aus formalen Gründen vom Wahlausschuss nicht zugelassen worden.

„Wie ich bereits in einer Stellungnahme an die Wahlleiterin dargelegt habe, stellt die starre Vorgabe der NRW-Kommunalwahlordnung insbesondere für Einzelbewerber einen krassen Verstoß gegen eine Fairness bei dieser Kommunalwahl dar“, teilt Broschk der Redaktion mit. Mitten in der Kampagne hätten wegen der Corona-Pandemie sämtliche Aktivitäten unterlassen werden müssen. Broschk: „Inzwischen wurde gegen die Nichtzulassung des Wahlvorschlags Beschwerde beim zuständigen Wahlausschuss des Kreises Wesel eingelegt.“

Auch in diesem Schreiben wird auf die Einschränkungen der Corona-Pandemie verwiesen; nur das Thema Corona habe das Denken und Handeln dominiert, heißt es weiter. Broschk habe zunächst gar nicht und danach nur deutlich eingeschränkt Unterschriften sammeln können. Mit dem Tragen einer Maske gebe es „keine Argumentation, in der Vertrauensbildung und Aufrichtigkeit im Vordergrund stehen müssen“. Die Anzahl der erzielten Unterschriften wird im Schreiben als Sensation bezeichnet.