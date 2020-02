Neukirchen-Vluyn. 24 Zweitklässler der Gerhard-Tersteegen-Grundschule haben sich angeschaut, was man im Repair Café in Neukirchen-Vluyn alles reparieren kann.

Neukirchen-Vluyner Kinder können nun Spielsachen reparieren

Der aufgerissene Lederball, die hingefallene Spielfigur und der abgerissene Strickbommel an der Lieblingsmütze: Kann weg? Nicht doch. Das Repair Café im Projektzimmer sagt dem Wegwerfen den Kampf an. Zwei Mal monatlich helfen sechs Ehrenamtliche der Tuwas-Genossenschaft an der Hochstraße 1m bei Reparaturen aller Art. „In dreieinhalb Jahren haben wir gut 500 Gegenstände repariert“, sagte Horst Manja von der Tuwas-Genossenschaft.

Um auch Kindern und Jugendlichen das Reparieren zu zeigen und dadurch zu Müllvermeidung und bewussterem Konsum anzuregen, gibt es nun das Kinder Repair Café. Das Projekt wird von der Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) der Stadt gefördert.

Teil des BNE-Programms sind Kooperationen mit Schulen und Kindergärten: „Die Kinder schauen zum Beispiel Filme über die Umwelt und unternehmen Ausflüge zur Müllverbrennungsanlage Asdonkshof“, sagte Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck.

Das Kinder Repair Café wird ins feste Programm aufgenommen und durch Finanzmittel der Heinz-Trox-Stiftung gefördert. Rund 20.000 Euro werden jährlich bereitgestellt. Beteiligt ist auch die Agenda 21 der Stadt: „Wir möchten die Kinder früh an umweltbewusste Lebensweisen heranführen“, sagte die städtische Agendabeauftragte Marion May-Hacker. Wie das klappt, zeigte sich am Freitag beim Besuch von 24 Zweitklässlern der Gerhard-Tersteegen-Schule. „Natur- und Tierschutz sind ein großes Thema bei den Kindern“, weiß Lehrerin Simone Tersteegen. Mit dabei war der siebenjährige Lukas Bongard. Versiert kramte er in seinem Stoffbeutel.

Zum Vorschein kamen ein Spielzeugroboter, eine Playmobil-Figur und ein Transformer: „Ich wünsche mir, dass der Roboter wieder fahren kann und die Playmobil-Figur eine heile Hand bekommt“, sagte Lukas. Die Transformer-Figur war ein Straßenfund: „Da möchte ich gucken, ob alles funktioniert.“ Cassandra brachte ihre rote Strickmütze mit: „Ein Junge hat den Strickbommel abgerissen“, erzählte die Achtjährige.

Martha Schlothmann vom Repair Café setzte mit der Stricknadel an. Ein paar Fäden durchziehen und die Mütze war wie neu. Und der aufgerissene Lederball? Auch kein Problem. Den Schaumstoff zurückdrücken, das Leder zusammenhalten und zunähen. Besitzer Luca schaute der Reparatur neugierig zu. Schließlich strahlte er übers ganze Gesicht, als er seinen reparierten Lieblingsball in den Händen hielt.