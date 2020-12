Neukirchen-Vluyns Bürgermeister macht Mut für die Zukunft

Bürgermeister Ralf Köpke schickt Grußworte zu Weihnachten. Seine Gedanken seien bei all jenen, die Verluste erlitten hätten.

Neukirchen-Vluyn. Bürgermeister Ralf Köpke ruft in einer Video-Botschaft dazu auf, mit Mut in die Zukunft zu blicken. "2020 haben wir viele Begriffe neu in unseren Wortschatz aufnehmen müssen. Manches Wort war uns vorher vielleicht schon geläufig, wir haben es aber nicht aktiv genutzt. Alltagsmaske zum Beispiel, Inzidenz-Wert oder auch Kontaktnachverfolgung", sagt Köpke. Und weiter sagt er: "Die Pandemie hat unser aller Leben geprägt. Schön wäre gewesen, wir hätten das Jahr einfach noch mal neu beginnen können. Aber, wie es richtig heißt: Da müssen wir jetzt durch."



Alle hätten viel geschafft und viel ausgehalten in diesem Jahr. Tatsache sei aber, dass es noch mehr auszuhalten gebe. Köpke: "Privat und vor allem sozial haben wir uns alle einschränken müssen. Viele haben beruflich gelitten, mancher ist sogar existenziell bedroht. Kinder konnten nicht unbeschwert sein, ältere Mitmenschen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, waren zeitweise isoliert. Auch das Schlimmste hat Neukirchen-Vluyn erlebt, fünf Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Meine Wünsche und Gedanken sind dieses Weihnachten speziell bei den Familien, die Verluste erlitten haben."



Doch nur zurückblicken auf die dunklen Wolken helfe nicht weiter, führt der Bürgermeister aus, um fortzufahren: "Ich möchte stattdessen Mut machen für die Zukunft. Klar ist, dass weitere Einschränkungen und Opfer notwendig sein müssen, bevor Besserung eintritt. Aber ich glaube fest daran, dass wir das gemeinsam bewältigen können und uns so einen neuen Alltag schaffen."



Köpke blickt auf die nächsten Tage und sagt: "Ich wünsche uns, dass wir dieses Weihnachten nicht in dem versinken, was alles nicht geht. Lassen Sie uns lieber schöne Momente der Vergangenheit erinnern und Kleinigkeiten genießen: Ein schönes Lied im Radio oder im Kreise der Familie gesungen, ein gutes Gespräch, digital zwischen Freunden, ein leckeres Essen am heimischen Tisch. Es kommen wieder Zeiten, an die wir uns gerne erinnern. Da bin ich mir sicher."