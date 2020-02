NRW-Ministerin Heinen Esser diskutiert in Moers mit Schülern

„Zuletzt habe ich mit Landwirten diskutiert. Für die tue ich zu viel“, sagt Ursula Heinen-Esser am Freitagvormittag in der Aula des Grafschafter Gymnasiums (GGM) und fügt mit Blick auf die Oberstufenschüler hinzu: „Für euch tue ich wahrscheinlich zu wenig.“

So ist das mit widerstreitenden Interessen – ob es um Umweltschutz, Landwirtschaft, Natur- oder Verbraucherschutz geht – allesamt Schlüssel- und Zukunftsbereiche, die im Zuständigkeitsbereich der NRW-Ministerin liegen und die regelmäßig zu Konflikten zwischen Interessengruppen, Verbrauchern und Unternehmen führen. Diesen Spagat versucht die CDU-Politikerin den Schülerinnen und Schülern innerhalb des regelmäßigen Diskussionsformates „GGM im Gespräch“ zu erklären. Seit beinahe 20 Jahren gibt es die Gesprächsreihe am GGM mittlerweile. Prominenz aus Politik, Sport, Religion und Publizistik standen den Schülern bislang Rede und Antwort. Diesmal ist die Umweltministerin an der Reihe.

Und merkt schnell, dass die Mädchen und Jungen es genau wissen möchten. Beispiel Windkraft: Hier spricht sich Heinen-Esser auf Nachfrage eines Schülers für eine Abstandsregelung von 1000 Metern aus - es sei denn, Anwohner seien mit weniger einverstanden. Oder das Beispiel Nutztierstrategie: Wie wolle sie dafür sorgen, dass Unternehmen diesen Weg mitgehen, möchte eine Schülerin wissen. Die Ministerin kündigt härtere Strafen an, nimmt aber auch den Verbraucher in die Pflicht.

Nach Meinung der Ministerin gibt es in Deutschland keine richtige Lebensmittelkultur

Gerade beim Fleisch müsse jeder sein Konsumverhalten hinterfragen. „Unternehmen und Handel machen mit, wenn der Verbraucher auch entsprechend handelt“, so Ursula Heinen-Esser, die ihren Besuch zum Rundumschlag nutzt: Grundsätzlich gebe es in Deutschland keine richtige Lebensmittelkultur. „In anderen Ländern wird viel mehr wertgeschätzt, was auf den Äckern wächst und den Feldern grast.“ Ganz allgemein fordert die Ministerin, mehr regionale Produkte einzukaufen - „beim Metzger vor Ort“. Wenn es denn noch einen Metzger vor Ort gibt.

Das allgemeine Fleischereien-Sterben, das Handel, Politik und Verbraucher gleichermaßen zu verantworten haben, schneidet Heinen-Esser nicht an, dafür kündigt sie an, beim Thema Müll die Circular-Economy“ voranzutreiben, also die Vermeidung von Müll, indem bei der Produktion von Gegenständen bereits am Anfang festgelegt wird, wie man die einzelnen Bestandteile weiterverwenden kann. Den ÖPNV müsse man ebenfalls ausbauen, „das geht auch nur mit mehr öffentlichem Geld“, sagt die Ministerin und fügt an: „In den Städten gibt es keinen Platz für auch nur ein einziges Auto zusätzlich.“

Dann ist die Gesprächsreihe vorbei. Auf dem Lehrerparkplatz wartet der Fahrer der Ministerin in einem 7er-BMW. Es ist ein Hybrid.