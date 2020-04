Der Weg aus der Coronakrise zurück in eine Normalität ist schwierig. Das merken jetzt viele Menschen, die sich mit großer Disziplin in den vergangenen Wochen an die strikten Regelungen gehalten haben. Nichts ist mehr so, wie es war, bevor das Virus sich ausbreitete, und es wird lange dauern, bis wir alle wieder auch nur halbwegs in das gewohnte – und geliebte – Leben zurückkehren können.

Mit den Lockerungen ist jetzt der Weg frei für den in Moers so starken Einzelhandel. Die Inhaber der Geschäfte arbeiten jetzt auf den Montag hin. Dann, endlich, können sie wieder die Türen öffnen und Kunden bedienen. Dass das nicht für alle Geschäfte gilt, ist nur bedingt nachvollziehbar. Schließlich haben es zum Beispiel große Baumärkte in den vergangenen Wochen auch gut hinbekommen, den Kundenstrom zu regulieren.

Nicht vergessen dürfen wir aber, dass es auch in den kommenden Wochen Menschen gibt, die unsere Unterstützung brauchen. Ältere Menschen und Kranke haben es oft nicht leicht, mit der Isolation und der Angst vor dem Virus fertig zu werden. Wer hier helfen kann, und sei es nur mit einem Anruf, sollte das auch weiterhin tun. Gesundheit, das haben wir alle jetzt wieder erfahren müssen, ist ein hohes Gut, eines, für das sich jede Anstrengung, jeder Weg lohnt.