Omikron in Neukirchen-Vluyn nachgewiesen

Neukirchen-Vluyn. Laut Bürgermeister ist eine Familie betroffen. In der Kita Diesterwegstraße soll es indes mehrere Coronafälle geben. Ergebnisse stehen noch aus.

Die Omikron-Variante ist mittlerweile auch in Neukirchen-Vluyn angekommen. Das berichtete Bürgermeister Ralf Köpke am Mittwochabend in der Ratssitzung. Demnach soll eine Familie mit fünf Personen betroffen sein. Außerdem soll es einen Corona-Ausbruch in der Kita Diesterwegstraße gegeben haben. Einige Testergebnisse stehen laut Bürgermeister aber noch aus. Generell, so Köpke, habe Neukirchen-Vluyn eine vergleichsweise hohe Corona-Inzidenz. Am Mittwoch lag der 7-Tage-Wert demnach bei 234. Kreisweit lag die Inzidenz an dem Tag bei 198,1.

