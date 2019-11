Moers. Drei Männer haben im Mai in einem Geschäft an der Homberger Straße in Moers zwei Handys gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Moers fahndet nach Handy-Dieben

Die Polizei in Moers fahndet nach drei unbekannten Tätern, die am 29. Mai gegen 10.40 Uhr in einem Handygeschäft an der Homberger Straße in einem unbeobachteten Moment zwei Smartphones mit Sicherung aus einer Auslage rissen und fluchtartig aus dem Geschäft liefen. Sie flüchteten in Richtung Ostring. Ihre Beute: zwei Smartphones der Marke Apple, ein XR und ein XS Max.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zu den drei jungen Männern oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise unter 02841/171-0.

Weitere Bilder sind auf der Internetseite der Polizei zu sehen.