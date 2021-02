Die Post sagt, die Probleme bei der Zustellung in Moers seien überwunden. Archivfoto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Infrastruktur Post: Probleme bei Briefzustellung in Moers sind überwunden

Moers Nach vielen Beschwerden über die Zustellung von Briefen in Moers im vergangenen Jahr sieht die Post die Probleme nun überwunden.

Die Post in Moers hat die Probleme vom vergangenen Jahr bei der Zustellung von Briefen und Paketen nach eigenen Angaben überwunden. Es gebe praktisch keine Reklamationen mehr, sagte eine Postsprecherin auf Anfrage. In den 60 Bezirken der Grafenstadt erreiche man wieder den erwarteten Qualitätsstandard. Heißt: Für den Weg vom Briefkasten zum Empfänger bräuchten 90 Prozent der Briefe einen Tag, so die Sprecherin, der Rest sei zwei Tage unterwegs.

Die SPD-Ratsfraktion hatte die gegenüber der Post und der Bundesnetzagentur mehrfach thematisiert. Im jüngsten Gespräch seien die seinerzeitigen Ursachen erneut besprochen worden, berichtet die SPD in einer Mitteilung: hoher Krankenstand, eine ganze Reihe von Quarantänefällen sowie eine Neuorganisation in den städtischen Randbezirken, wo sich mittlerweile die gemeinsame Zustellung von Briefen und Paketen durch jeweils einen motorisierten Boten eingespielt habe. Um Ansteckungen zu vermeiden habe man zeitversetzte Schichten. Post und Netzagentur, so die SPD, hätten bei dem Treffen versichert, dass sie die Probleme von 2020 als dauerhaft beseitigt sehen.