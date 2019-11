Karneval Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. verleiht Orden in Moers

Moers. Beim Prinzenempfang des Kulturausschusses Grafschafter Karneval verleiht das Prinzenpaar Alfred und Mareike Orden. Viel Lob von der Politik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. verleiht Orden in Moers

Zum traditionellen Prinzenempfang hatte der Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK) ins Haus Engeln geladen: Bereits am Eingang nahmen Alfred I. und Prinzessin Mareike I. die Besucher in Empfang, verteilten Prinzenorden an die Vereine.

Karneval ist Kit für die Gesellschaft

Der offizielle Teil begann mit dem Einmarsch des KGK mit dem Prinzenpaar und dem Prinzenmusikzug Blau Weiß Asberg. Nach der Begrüßung durch KGK-Präsident Hans Kitzhofer übernahm Präsident Manfred Becker von der KG Narrenzunft Homberg die Moderation und führte durch das bunte Programm. Die KG Narrenzunft stellt zum ersten Mal ein Prinzenpaar. „Karneval im Blut, uns geht`s gut“ lautet das diesjährige Motto, unter dem das Prinzenpaar in die Session geht. Ibrahim Yetim und Hans-Gerd Hackstein als stellvertretende Bürgermeister meldeten sich mit närrischen Grüßen zu Wort. Sie betonten die Leistung der Vereine zwischen Politik und Karneval und hoben deren Verdienste in der Kulturpflege und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervor.

Hans-Joachim Paschmann, Bezirksbürgermeister von Homberg, lobte ebenfalls die Kultur- und Brauchtumspflege. Zum Programm trugen die Tanzgarden der angeschlossenen Karnevalsgesellschaften des Kulturausschusses Grafschafter Karneval bei, vor allem die Garden der KG Narrenzunft Homberg, die Eternal Flames, die KG Humorica, St. Marien und die KG Fidelio. Sängerin Hilla Heinen aus Kalkar entfachte mit Liedern und Reden eine tolle Stimmung Das Publikum forderte lautstark Zugaben.

Leon Dee, Popschlagersänger aus Neukirchen-Vluyn, heizte mit seinem bekannten Song „Aber so was von sexy“ richtig ein. Am Ende verabschiedete sich das Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. mit seiner gesamten Crew mit den Prinzenliedern „Kommt, lasst uns tanzen, kommt lasst uns feiern“.