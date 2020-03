Bei einem Raubüberfall in Moers haben die Täter zwei Frauen mit Waffen bedroht (Symbolbild).

Kriminalität Raubüberfall in Moers: Täter hält Frau Pistole an den Kopf

Moers. In Moers haben am Donnerstagabend maskierte Täter an einer Tankstelle zwei Frauen mit Waffen bedroht. Die Polizei liefert genaue Beschreibungen.

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Moers haben vermummte Täter am Donnerstagabend eine Frau aus Rheinberg mit Waffen bedroht. Weil sie an das Geld aus der Kasse wollten, hielten sie der 53-Jährigen eine Pistole an den Kopf.

Wie die Polizei berichtet, betraten drei mit Schals vermummte, offenbar sehr junge Männer am Donnerstag gegen 20.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Uerdinger Straße in Moers. Sie bedrohten die Rheinbergerin und eine 21-Jährige aus Neukirchen-Vluyn.

Einer der Unbekannten hielt der Rheinbergerin die Pistole an den Kopf und verlangte, dass sie Bargeld aus der Kasse nimmt. Ein Zweiter hielt der Frau einen geöffneten Rucksack hin. Ein Dritter hielt ein Brotmesser in der Hand. Doch es blieb bei dem Versuch, das Geld aus der Kasse zu klauen. Weil sie plötzlich davon ausgingen, dass die Rheinbergerin einen Alarmknopf betätigt hätte, nahmen die Täter noch mehrere Zigarettenpackungen aus der Auslage und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Die Polizei liefert diese Täterbeschreibung: 1. Räuber: 18 – 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur. Er trug einen schwarzen Pullover, Mütze und eine Jeans. Dieser Unbekannte drohte mit einer schwarzen Pistole. 2. Räuber: 18 – 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Kleidung und einer Mütze. Dieser Mann trug einen schwarzen Rucksack. 3. Räuber: 18 – 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß und schlanke Figur. Der Räuber trug eine weiße Sweatshirtjacke und eine Jeans. Er hielt ein Brotmesser mit braunem Griff in der Hand. Die Räuber sprachen laut Polizei akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an die Polizei, 02841 / 1710.