Reime und Weine passen in Kamp-Lintfort gut zusammen

Ein guter Reim und ein gutes Glas Wein – das passt perfekt zusammen, dachten sich Lyriker und Weinkenner. Weinmarktbesitzer Helmut Wörpel erinnert sich: „Vor zwölf Jahren besuchte ein Mitglied des Kamp-Lintforter Lyrikerkreises unsere Weinlese.“ Kurzerhand entschied man sich, die besondere Kulisse des Weinmarktes für eine Lesung zu nutzen. Seit 2008 gehören die Lesungen zum festen Repertoire.

Die Liebe zum gereimten Wort hat den Lyrikerkreis lange gepackt: Im April 2002 als Lyrikerkreis gegründet, veranstalten die sechs Autoren regelmäßig Lesungen, etwa in der Mediathek, in sozialen Einrichtungen und bei Poesieabenden. Nun ging es auf ins Jahr 2020 der Kamp-Lintforter Landesgartenschau. Natürlich war die Laga am Freitag Thema, als der Lyrikerkreis zum „Kurzweil im Quartett“ in den Weinmarkt Wörpel eingeladen hat.

„Unsere erste diesjährige Lesung ist mit 65 Karten ausverkauft“, freute sich Lyrikerin Christine Utermöhlen. Zwischen den Weinregalen machten es sich die Zuschauer mit Kissen auf den stilechten Weinkisten gemütlich.

Das Team des Weinmarkts Wörpel reichte edle Tropfen: Tempranillo aus Spanien und Grauburgunder von der Mosel.

Christine Utermöhlen begann mit ihrem Gedicht „Gedanken zum Jahreswechsel“. Passend zur Laga stellte sie fest: „100 Jahre Bergbau bleiben in Erinnerung.“ Und sie reimte: „Vertreiben wir für ein blühendes Jahr alle Sorgen und freuen uns auf die Gäste von morgen.“

Gastleser Erich Carl in Kamp-Lintfort. Foto: Ulla Michels / FFS

Utermöhlens Kunstfiguren Kalle und Rolle durften nicht fehlen. Sie ließen sich mit Ruhrgebietsslang über die Seidenstraße von Duisburg nach China aus, die „schneller gebaut wird, als die Kamp-Lintforter Bahnstrecke“. Prompt spielte Tonmann Günther Neu das Lied „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“ ab.

Neben dem Gang zur Laga gab’s für Utermöhlen weitere Neujahrsvorsätze. Sport zum Beispiel: „Lieber Knieschoner benutzen, als mit Knien die Straßen putzen“, reimte Utermöhlen und brachte das Publikum zum Lachen. Gastlyriker Erich Carl nahm sich den Wartesport vor: „Hast im Wartezimmer stumpf gewettert, alle Zeitschriften durchgeblättert“, dichtete Carl. „Ist er Kanzler, Präsident? Nein, er ist Privatpatient.“

Ebenso amüsant wie gesellschaftskritisch reimte Herbert Häusler über den Mythos Ruhestand: „Jeden Tag gibt’s mehr zu tun, keine Zeit sich auszuruhen.“ Poet Horst Radke zeigte, wie vielfältig Lyrik sein kann. Das Publikum war begeistert und ein Zuschauertrio durfte sich besonders freuen: Bei der Verlosung gewann Elmar Begerau ein Laga-Entchen, Theo Scheppers ergatterte eine Laga-Einkaufstasche und Roswitha Vierbaum knuddelt Laga-Erdmännchen Kalli als Kuscheltier.

Der Lyrikerkreis wird bei der Landesgartenschau von April bis Oktober regelmäßig im Klostergarten zu sehen sein. Unter dem Motto „Lyrik Querbeet“ werden die Autoren selbstgeschriebene Gedichte präsentieren.

Am Freitag, 2. April, um 18.30 Uhr besucht Rezitator Georg Adler den Weinmarkt Wörpel und wird eine Hommage an Heinz Erhardt vortragen. Karten gibt es im Weinmarkt Wörpel: oder von montags bis freitags von 9 bis 13 sowie von 15 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr an der Moerser Straße 152.