Die Geburtenzahlen waren schon den vergangenen Jahren hoch, jetzt hat das St. Josef-Krankenhaus in Moers das 1000. Baby in einem Jahr begrüßt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rekord im St. Josef Moers: Marlene ist das 1000. Baby 2019

Moers. „Das ist ein absoluter Rekord, so viele Babys in einem Jahr wurden bei uns noch nie geboren“, jubelt Chefarzt Dr. Jens Pagels vom St. Josef-Krankenhaus in Moers. Bereits in den letzten beiden Jahren gab es dort mit über 950 Geburten einen regelrechten Babyboom. Dieses Jahr kam schon vor Weihnachten das 1000. Baby zur Welt. Die kleine Marlene erblickte am 4. Advent das Licht der Welt und ist mit ihren 48 Zentimetern und 2.970 Gramm der ganze Stolz ihrer Eltern.

„Die Geburt war ein sehr schönes Erlebnis und wir fühlten uns in der Klinik sehr gut aufgehoben“, strahlt der frischgebackene Papa laut Mitteilung des St. Josef, und die Eltern bedankten sich bei dem Team der Geburtshilfe für die Unterstützung bei der Geburt. Auch Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus ist begeistert: „Wir sind sehr stolz, dass so viele Eltern uns in dieser besonderen persönlichen Situation ihr Vertrauen schenken. Das Konzept als babyfreundliche Geburtsklinik wird durch die Eltern gut angenommen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben, dass wir einen solchen Erfolg zu verzeichnen haben.“

Das St. Josef in Moers ist schon lange eine babyfreundliche Klinik

Bereits vor zehn Jahren ist das Krankenhaus von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als babyfreundliche Klinik ausgezeichnet worden. Die Kriterien der WHO sind streng; bei den erfolgten Re-Zertifizierungen zeige sich die gute Arbeit des gesamten Teams, so die Mitteilung. Auch wenn die junge Mutter mit ihrem Neugeborenen wieder zu Hause sei, gehe die Betreuung weiter. In der Elternschule der Klinik werden neben typischer Rückbildungsgymnastik auch PEKIP-Kurse, Fit dank Baby und Babymassage angeboten. In der wöchentlich stattfindenden Stillgruppe tauscht man sich untereinander aus, knüpft neue soziale Kontakte und bespricht „Stillprobleme“.

„Werdende Eltern fühlen sich bei uns wohl“, wird Stationsleitung Elisabeth Leiße in der Mitteilung zitiert, „das Neugeborene und seine Mutter sind rund um die Uhr zusammen. Diese Zeit ist sehr wichtig für den Beginn des Urvertrauens und die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind.“ Ein Neugeborenenzimmer gibt es schon lange nicht mehr.

Im Familienzimmer kann auch der junge Vater die ersten Tage seines Nachwuchses miterleben, auch Geschwisterkinder seien hier herzlich willkommen. „Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer Geburtsklinik und danken für das Vertrauen der jungen Eltern in unsere Klinik“, so Chefarzt Dr. Jens Pagels.