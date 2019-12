Moers. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. In Moers hatte die SPD Probleme, einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Rückblick: Die Suche nach dem SPD-Kandidaten in Moers

Im nächsten Jahr ist Kommunalwahl. Am 13. September werden auch neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt. In Moers stehen einige Kandidaten schon fest, bei der SPD gestaltete sich die Suche jedoch als besonders schwierig.

Dabei war eigentlich alles klar. Detlef Raabe hieß der Kandidat, im Frühjahr hatte er sich erklärt, zeitgleich zum amtierenden Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU). Der hochrangige Funktionär der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi arbeitet in Berlin, wohnt in Moers – und machte im NRZ-Interview ziemlich handfeste Vorschläge, was sich in der Stadt ändern könnte. Am Ende reichte es doch nicht, denn im Sommer machte Jurist Michael Pela, damals 29 Jahre jung, sein Interesse an einer Kandidatur öffentlich. Raabe zog sich kurz darauf zurück.

Eine Findungskommission beschäftigte sich dann mit der Frage, wer der geeignete Bürgermeister-Kandidat für die SPD in Moers sei, unter anderem gab es auch ein Gespräch mit Michael Pela. Am Ende sprach sich die Kommission für den Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim aus. Der überzeugte auch mit einer engagierten Rede, ist aber immer noch kein gewählter Kandidat. Michael Pela hält an seiner Kandidatur fest.

Beobachter schauen jetzt gespannt auf den 8. Januar: Dann steht der SPD-Kandidat fest.