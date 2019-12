Moers. Am Morgen des 8. Februar stehen schwarze Wolken über der Stadt Moers. Grund ist ein Großbrand in einem Reifenhandel – mit weit reichenden Folgen.

Rückblick: Reifenhandel in Moers geht in Flammen auf

Schwarze Wolken stehen am Freitag, 8. Februar, über einem Gebäude in Moers an der Klever Straße. Knapp 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen am Vormittag gegen die Flammen in einem Reifenhandel an. Der Brand kann unter Kontrolle gebracht werden. Aber: „Das Gebäude ist einsturzgefährdet“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Auswirkungen des Brandes bekommen viele Menschen mit. Einen benachbarten Supermarkt hat die Feuerwehr vorsorglich geräumt, die Klever Straße ist gesperrt. Auf dem Gelände des Reifenhandels befindet sich außerdem ein Onlinehandel für Sprühfolien, die durch Hitze und Funkenschlag explodieren. Die Deutsche Bahn stellt den Zugverkehr zwischen Moers und Xanten für mehrere Stunden ein, der Bahnhof in Moers wird wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt. Die Feuerwehr Moers warnte Anwohner: Türen und Fenster sollen geschlossen gehalten werden, da es zu starker Rauchentwicklung kommt, Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden.

Auch in Duisburg wird die Bevölkerung über den Brand informiert. Eine Gefahr bestehe aber nicht, so die Feuerwehr. Über eine Million Liter brauchen die insgesamt 90 beteiligten Wehrleute, um das Feuer zu löschen.