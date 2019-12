Am Niederrhein. In Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Umgebung haben wieder unzählige Menschen die Aktion „Bewegen hilft“ unterstützt. Eine gute Sache.

Rückblick: Neue Rekordspendensumme bei Bewegen hilft

Irre, das ist wieder einmal ein Rekord gewesen. 101.000 Euro sind in diesem Jahr bei der großen Charity-Aktion Bewegen hilft zusammengekommen. „Die Resonanz dieses Jahr war einfach überragend und hat meine Vorstellungskraft gesprengt“, hat der Initiator der sozialen Leibesübungsreihe, Guido Lohmann, bei der Abschlussveranstaltung gesagt.

Gestartet ist der diesjährige Aktionszeitraum mit dem Maskottchenrennen in Rheinberg-Ossenberg, bei dem das NRZ-Maskottchen Knut einen guten letzten Platz belegt hat – einer muss ja verlieren.

Insgesamt hatten die Menschen am Niederrhein wieder viele gute Ideen, mit denen sie sich beteiligt haben. So hat die Neukirchen-Vluyner Feuerwehr beispielsweise eine Eimer-Löschkette an der Himmelstreppe gebildet. 600 Liter Wasser sind auf diese traditionelle Weise die 359 Stufen hinauf geschafft worden.

In Moers sind Hobby-Rennfahrer zum großen Bobbycar-Rennen angetreten. Es wurde für Bewegen hilft getanzt; der Technische Beigeordnete der Stadt Neukirchen-Vluyn, Ulrich Geilmann (selbst passionierter Schachspieler), hat ein Simultanschachturnier organisiert, bei dem mehr als 20 Schachspieler gegen Elisabeth Pähtz angetreten sind.

Es gab Radtouren, Spaziergänge, Extrem-Wanderungen, Gassigänge, Joggingrunden, und dergleichen mehr.

Insgesamt können durch die Spenden mehr als 20 Einrichtungen und Gruppen unterstützt werden. Durch die Rekordsumme sogar mehr als ursprünglich geplant.