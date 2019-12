Rückblick: Der Klingerhuf in Neukirchen-Vluyn wird verkauft

Kurz vor Weihnachten ist es öffentlich geworden: Die Familie Hirschel verkauft den Sport- und Freizeitpark Klingerhuf in Neukirchen. 25 Jahre lang haben Birgit und Dietmar Hirschel den Klingerhuf geführt.

Ab dem kommenden Jahr wollen die beiden etwas kürzer treten. Der Klingerhuf ist Standquartier für die Neukirchen-VLÜ-KA-GE. Die Vereine feiern dort ihr traditionelles Oktoberfest. Etliche Vereine veranstalten hier ihre Feiern.

Sie sei froh, dass sich eine junge Familie gefunden habe, die das Haus weiterführt, hat Birgit Hirschel gesagt. Ab April des kommenden Jahres gibt die Familie Koca an der Wilhelm-Reuter-Allee den Ton an. Ezgi Koca (27) und ihr Mann Kürsad Koca (31) sowie dessen Zwillingsbruder Atilla Koca und Ezgis Vater Ibrahim Aydin wollen die Gastronomie in die Zukunft führen.

Die bestehenden Verträge wollen sie halten, kündigt Kürsad Koca an. Somit behalten auch die Karnevalisten ihr Standquartier. Tennisspielen soll ebenso weiterhin möglich sein. Die jungen Leute wollen Konzerte anbieten, sie wollen den Klingerhuf zudem für Tagungen großer Unternehmen attraktiv machen. Im Januar kommen die neuen Eigentümer regelmäßig vorbei, um die Neukirchen-Vluyner kennenzulernen. So haben sie es angekündigt.

Ab April wird das Haus erstmal bis September geschlossen, damit die geplanten Umbaumaßnahmen durchgeführt werden können. Unter anderem sollen der Saal vergrößert und der Bar-Bereich moderner gestaltet werden.