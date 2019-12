Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort entstehen derzeit viele neue Kitas. Auch an den Grundschulen steigt der Raumbedarf. Mit möglichen Folgen für den Straßenbau.

Rückblick: Kamp-Lintfort wächst weiter und baut neue Kitas

„Kamp-Lintfort wächst weiter – und braucht mehr Kita-Plätze“ lautete Anfang Januar eine Schlagzeile in der NRZ. Tatsächlich musste die Zuzugsstadt Kamp-Lintfort in diesem Jahr nicht nur ihre Kita-Planung neu überarbeiten. Auch der Raumbedarf in Grundschulen wächst. Im November eröffnete die neue Kita Löwenzahn, die neue Kita im Schirrhof wird gerade gebaut und bis 2022 sollen zwei weitere Kindertagesstätten in der Stadt gebaut werden. Kein Wunder, dass bei der Verabschiedung des Haushalts im Dezember der Ausbau der Grundschulen wieder Thema für die Politiker war.

Die Fraktionen von CDU und Grünen forderten, nicht nur über den Neubau von Kitas nachzudenken, sondern auch über einen Schulneubau. Einig waren sich am Ende alle Fraktionen, einem Vorschlag der SPD zu folgen und bereits veranschlagte Mittel für Straßenbaumaßnahmen noch einmal zu überprüfen, um den Ausbau der Grundschulen doch noch schneller als geplant voranzutreiben. (gag)