Neukirchen-Vluyn. Neukirchen-Vluyn hätte gerne Alltagsmenschen gehabt. Die Figuren sollten ein Alleinstellungsmerkmal im Laga-Jahr der Stadt Kamp-Lintfort sein.

Rückblick: Keine Alltagsmenschen in Neukirchen-Vluyn

Das hatte sich das Stadtmarketing so schön ausgedacht. Zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sollten ursprünglich 40 Alltagsmenschen in der Stadt verteilt werden.

Damit sollte Neukirchen-Vluyn ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bekommen. Sogar die Finanzierung der Leihgebühr in nicht unerheblicher fünfstelliger Höhe war durch den Sponsorenkreis Wirtschaft und Kultur gesichert.

Im Sommer kam dann das Aus. Aus Sicht der Neukirchen-Vluyner habe man Exklusivität vereinbart, die Künstlerin Christel Lechner sah das anders. Nun sollen auch Alltagsmenschen in Rheinberg und in Moers stehen. In Neukirchen-Vluyn strickt man an einer Alternative.