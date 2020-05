Wirtschaft Schleupen AG investiert in Moers in einen modernen Neubau

Moers. Die Schleupen AG sieht sich trotz der Corona-Krise auch Wachstumskurs. Das Unternehmen baut in Moers ein neues Gebäude für 350 Mitarbeiter.

Mit einem Jahresumsatz von 64,8 Millionen Euro freut sich die Schleupen AG über eine sehr gute Bilanz für 2019. Auch wenn das Unternehmen damit rechnet, dass die Corona-Krise für das laufende Jahr Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben wird, sieht sich die AG grundsätzlich auf Wachstumskurs. Den Willen zum Wachstum bekräftigt sie unter anderem mit dem ersten Spatenstich zum Neubau der Niederlassung am Galmesweg in Genend, der Platz für bis zu 350 Mitarbeiter bieten wird.

Mit einem Volumen von 20 Millionen Euro zählt das Bauprojekt zu den strategisch relevanten Investitionen in die Zukunft der Firma. Am Ende eines arbeitsreichen Jahres stehe ein sehr gutes finanzielles Ergebnis, das sogar die ambitionierten Planungen deutlich übertroffen habe, teilt das Unternehmen mit.

Einen großen Anteil an dem Ergebnis hatte die positive Entwicklung im Bereich Dienstleistungen. „Je komplexer die Anforderungen an IT in den Versorgungsunternehmen werden, desto größer werden der Beratungsbedarf oder die Notwendigkeit, Leistungen extern zu vergeben“, sagt der Vorstandsvorsitzende Volker Kruschinski. Schleupen sieht sich mit ihrer modernen und offenen Softwareplattform gut aufgestellt.

Im Neubau soll es viel Raum für Kommunikation geben

Modern aufstellen will sich das Unternehmen auch mit dem Neubau der Niederlassung in Moers. Aufgrund ihrer soliden wirtschaftlichen Situation könne der Softwareentwickler auch selbst als Bauherr auftreten, heißt es.

Momentan verteilen sich die Mitarbeiter des Unternehmens auf insgesamt vier Gebäude an zwei Standorten innerhalb der Stadt. Das neue Gebäude wird 350 helle Arbeitsplätze bieten und ist von vornherein aufweiteres Wachstum angelegt. Der Neubau ist nach dem New-Work-Prinzip mit viel Raum für die Kommunikation geplant. Dazu bietet es Fitnessmöglichkeiten, eine Kantine und repräsentative Schulungsräume für die Kunden. So will die Firma die interne Zusammenarbeit unterstützen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber weiter stärken.

Energetisch soll der Bau hohen Ansprüchen wie dem KfW-55-Standard genügen. Dabei setzt Schleupen auf moderne Lüftungstechnik, die Nutzung von Geothermie zum Heizen und Kühlen der Räume sowie auf begrünte Dächer. Wenn auf der Baustelle alles wie geplant läuft, soll das neue Gebäude im kommenden Jahr bezogen werden.