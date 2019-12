Enni-Eiswelt School’s-Out-Party steigt Freitag in der Eishalle in Moers

Moers. Nach der Eisdisco zum Start der Ferien geht es in der Enni-Eiswelt in Moers munter weiter. Wir haben den Überblick über das Ferienprogramm.

Die Enni Sport & Bäder lädt für Freitag, 20. Dezember, zu einer besonderen Eisdisco ein, die unter dem Motto „School’s-Out“ steht. Dabei gibt es nicht nur eine Cocktail-Bar mit alkoholfreien Getränken, sondern, so teilt es die Enni mit, natürlich auch die besten Hits.

Nach der Eisdisco gelten die Ferienöffnungszeiten. So hat die Eissporthalle von Samstag bis Montag, 21. bis 23. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt die Einrichtung geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, geht’s dafür richtig rund: Bei der Kinderdisco Enni-Wintertraum von 13 bis 17 Uhr und im Anschluss daran bei der Eisdisco von 17 bis 21 Uhr. Von Samstag bis Montag, 28. bis 30. Dezember, können die Kufenflitzer wieder jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Runden drehen.

Nach einer Schlittschuh-Pause an Silvester und Neujahr geht’s im neuen Jahr weiter: am Donnerstag, 2. Januar, sowie am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am Montag, 6. Januar, bleibt die Eishalle geschlossen. Dazwischen liegt noch der Freitag, 3. Januar, mit fast dem gleichen, besonderen Programm wie am 27. Dezember: Beim Wintertraum von 13 bis 17 Uhr, zu dem die Enni und der GSC einladen, wartet auf die jungen Besucher ein buntes Programm mit Bambini-Eishockey, Eiskunstlauf (nur am 3. Januar) und Partymusik. Gleich im Anschluss daran lockt die Eisdisco bis 21 Uhr. „Mit diesem dicken Programm und den ausgedehnten Öffnungszeiten kommt in den Ferien sicherlich keine Langweile auf“, sagt Bereichsleiter Benjamin Beckerle.