Schwerer Unfall auf der Autobahn 57 in Moers-Hülsdonk

Moers. Schwerer Unfall auf der A57 bei Moers-Hülsdonk. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Polizei: Seit 18.30 Uhr ist die Fahrbahn geräumt.

Auf der Autobahn A57 hat es am frühen Dienstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. In Fahrtrichtung Nimwegen waren nach ersten Informationen der Polizei gegen 17 Uhr rund einen Kilometer vor der Abfahrt Moers-Hülsdonk mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Unbestätigten Meldungen zufolge könnte es sich um einen Auffahrunfall gehandelt haben. Es gab fünf – vermutlich leicht – verletzte Personen, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es kam zu einem langen Stau auf der A57, um 18.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.