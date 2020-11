Moers. Niag, Stadt Moers und die Polizei kontrollieren am Donnerstag Busse am Königlichen Hof. Die Zahl der Verstöße liegt im zweistelligen Bereich.

Mitarbeitende von Niag, der Stadt Moers und die Polizei haben am Donnerstag in Moers erneut die Maskenpflicht in Bussen kontrolliert. Für einige Passagiere könnte es jetzt teuer werden.

Dass in diesen Corona-Zeiten auch in den Niag-Bussen Maskenpflicht herrscht, ist ja nicht unbekannt. Trotzdem verstoßen immer wieder Fahrgäste gegen die Vorgabe – und gefährden so sich und andere. Wie etwa jener Mann, der ganz hinten im Niag-Bus sitzt, der gegen kurz nach 15 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof am Königlichen Hof in Moers eintrifft.

Die Maske sitzt bei einem Fahrgast unterm Kinn

Zu diesem Zeitpunkt hat er die Maske wie vorgesehen ins Gesicht gezogen, sie bedeckt Nase und Mund. Doch das war offenbar nicht die ganze Fahrt so. Kurz zuvor, an der Haltestelle in der Homberger Straße, hat sich bereits einer der Kontrolleure die Situation genau angeschaut – und festgestellt: Die Maske sitzt bei dem Mann unterm Kinn.

Per Funk gibt der Kontrolleur die Nachricht an den Königlichen Hof weiter. Dort steigen gleiche mehrere Kontrolleure in den Bus. Der Mann ist einsichtig, doch die Ordnungswidrigkeit wird für ihn nicht ohne Folgen bleiben. Im Laufe des Verfahrens wird er Stellung nehmen können, doch ein Bußgeld ist wahrscheinlich – wie auch bei etlichen anderen Verstößen, die bei den Kontrollen auffielen.

Hunderte Kontrollen in zwei Stunden

Zehn Niag-Prüfer, drei Mitarbeitende des städtischen Ordnungsamtes und drei Polizisten waren am Donnerstag im Einsatz. Rund 575 Kontrollen haben sie in zwei Stunden durchgeführt. Das Ergebnis: 14 Fahrgäste hatten keinen gültigen Fahrausweis und 18 haben gegen die Maskenpflicht verstoßen.

„Der Großteil der Fahrgäste verhält sich diszipliniert“, sagt Niag-Fachbereichsleiter Tobias Jakubowski, der die Aktion begleitet. Niag-Pressesprecher Michael Block sieht das genauso, weist aber auf steigende Zahlen bei den Verstößen gegen die Maskenpflicht hin: „Vor ein paar Wochen haben wir in Kleve kontrolliert, da gab es deutlich weniger Verstöße.“ Niag-Vorstand Christian Kleinenhammann: „Für uns stehen Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste und der Fahrerinnen und Fahrer an oberster Stelle.“