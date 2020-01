So spannend wird das Jahr 2020 in Kamp-Lintfort

Langeweile dürfte 2020 in Kamp-Lintfort wohl kaum aufkommen. Neben dem Kulturprogramm auf der Landesgartenschau warten auch spannende Theater- und Kabarettvorstellungen in der Stadthalle, interessante Ausstellungen in der Galerie Schürmann, im Gewölbekeller und im Museum Kloster Kamp oder musikalische Genüsse beim Kammermusikfestival Kamp oder den Kamper Konzerten. Ein ausgewählter Blick auf das erste Kamp-Lintforter Kulturhalbjahr außerhalb des Laga-Geländes:



Januar: „Der Tatortreiniger“ kommt am 10. Januar in die Stadthalle – als Komödie nach Motiven der gleichnamigen TV-Kultserie. Als nächste Gäste haben sie „Die Bullemänner“ angesagt – sie verbreiten am 16. Januar „Muffensausen“. Weiter geht es an gleichem Ort am 25. Januar mit den „Musical Highlights Vol. 13.“ Am 31. Januar schaut wieder das Improtheater „Die Springmäuse“ vorbei. Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp, hat alle Hände voll zu tun: „Wir bieten anlässlich der Landesgartenschau 200 zusätzliche Veranstaltungen an.“ Der „reguläre Kulturkalender“ auf dem Klosterberg startet am 18. Januar in Zusammenarbeit mit der Galerie Schürmann mit einer Ausstellung des Bildhauers Götz Sambale im Gewölbekeller.



Februar: Comedy pur in der Stadthalle: Los geht es direkt am 1. Februar mit Kabarettistin Frieda Braun. Ihr Kollege Johann König hat sich für den 6. Februar angesagt. Am 27. Februar sagt Lisa Feller: „Ich komm’ jetzt öfter.“ Wegen des großen Erfolges im letzten Jahr bietet das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp am 19. Februar noch einmal das Seminar „Singen wie die Mönche“an.



Kabarettist Sebastian Pufpaff kommt im März nach Kamp-Lintfort. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services



März: Ein Muss im März: Sebastian Puffpaff kommt am 14. März in die Stadthalle. Für Fans des Kamp-Lintforter Fotografen Frank Reinert ebenfalls ein Muss: Ab dem 21. März heißt es im Museum Kloster Kamp: „Mit neuen Augen. Ein anderer Blick auf Kloster Kamp.“ Zu sehen sind noch nie gezeigte großformatige Fotografien von Kloster Kamp. In der Galerie Schürmann zeigen zehn ausgewählte Künstler – unter anderem André Schweers, Anja Weinberg und Bettina Hachmann – ab dem 27. März die Ausstellung „Flora“.



April: Mit der Komödie „Schtonk!“ beginnt das Programm in der Stadthalle am 16. April. Heiter geht es weiter am 25. April: Das Comedia Theater Köln kommt mit „Storno ‘Sonderinventur 2020“. Im Geistlichen und Kulturellen Zentrum lädt Marimbaspieler Fumito Nunoya aus Japan am 24. April zu einem „Abend für Genießer“.



Mai: „Servus Peter“ lautet der Titel eines Konzertabends, der als Hommage an den Sänger und Schauspieler Peter Alexander konzipiert ist – zu sehen am 14. Mai in der Stadthalle. „Rock of Ages“ ist ein Rock-Musical, das am 17. Mai dort zu erleben ist. Ab dem 8. Mai ist Bildhauer und Maler Christoph Pöggeler in Zusammenarbeit mit der Galerie Schürmann in der Lineg zu sehen – und mit einem seiner bekannten „Säulenheiligen“ auch vor dem Lineg-Gebäude.



Juni: Unter dem Titel „Die schöne Magelone“ Oder: Treue Liebe dauert lange“ gastieren am 26. Juni das .Duo Fenetti (Klavier/Gesang) und Christian Behrends (Rezitation) im Rahmen der Abende für Genießer am Kloster Kamp.



Blick ins zweite Halbjahr: Das Kammermusikfest findet vom 12. bis zum 19. Juli statt. Jürgen Drews ist der Star der Beach Party am 8. August im Panoramabad Pappelsee. Ab 28. August zeigt die Galerie Schürmann eine Ausstellung des Moerser Künstlers Ivica Matijevic. „Klezmer und jiddische Lieder“ bringt das Duo Tangoyim am 28. August bei einem der noch nicht ausverkauften Abende für Genießer im Rokokosaal auf die Bühne. Am 25. September heißt es an gleicher Stelle „Reineke Fuchs - Eine musikalische Lesung“. Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat und Flötistin Susanne Ehrhardt erzählen aus Reinekes Welt. Werke von Jörg Döring, dem „Urvater der Pop Art“, so Galerist Andreas Verfürth, sind ab dem 6. November in der Galerie Schürmann zu sehen. Unter dem Titel „Die Gnade der Hülle“ zeigt das Museum Kloster Kamp ab 14. November Arbeiten der Malerin Dorothea Schüle.

>>> Ticketverkauf und Information

Tickets für für das Stücke „Der Tatortreiniger“ gibt es in den drei Rängen für 17,15 und 13 Euro außerhalb des Theaterabonnements in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239, Telefon 0 28 42 / 92 17 79 oder mit Glück noch an der Abendkasse.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.kamp-lintfort.de