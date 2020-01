Songwriterin Fee Badenius begeistert in Moers

Sie wirkt, als wäre sie ganz bei sich. Dabei haben ihre selbst geschriebenen Texte meist die gesamte menschliche Unzulänglichkeit zum Inhalt, und das im besten Sinne. Fee Badenius ist das fleischgewordene Gewissen. Humorvoll, bissig, nachdenklich. Begleitet von ihrer dreiköpfigen Band, bestehend aus Johannes Still am Piano, dem Bassisten Jochen Reichert und Christoph Helm am Schlagzeug, eröffnete die Singer Songwriterin am Freitag das Comedy Arts Festival im Bollwerk 107.

Ihre selbst geschriebenen Texte sind überwiegend humorvoll, immer geistreich; sie schafft es, die unangenehmen Themen des Alltags mit einem Augenzwinkern und einem schiefen Grinsen zu betrachten. So erzählt sie beispielsweise von einer Beziehung, um die sie nie herum kommen wird, die sie allerdings häufig verflucht: die Beziehung zwischen ihr und ihrem Körper. „Irgendwie will er häufig etwas ganz anderes als ich“, erzählt sie mit einem schiefen Grinsen. Darauf folgt ein Song über Heimat und Zuhause, dann der Titel „Aufräumen“. „Also, ich hab da nen roten Faden in meinem Programm. Den erkennt nur niemand“, erklärt sie schulterzuckend.

Lachtränen wechseln sich bei Fee Badenius mit Tränen der Rührung ab

Egal wovon Fee Badenius singt, man kauft es ihr ab. Ihre Texte sind ehrlich, berührend, kritisch, lustig und „zwischen 0 und 100 Prozent autobiografisch“. So singt sie beispielsweise von einem ihrer größten Hobbys, dem Reiten und allem was dazu gehöre. Sie sei eben ein Pferdemädchen und habe Dreck unter den Fingernägeln und überall Pferdehaare kleben, das werde sich nie ändern. Auch beichtet sie, sie habe „Fleisch- ess- Lust“ und ärgert sich, warum Gott all diese niedlichen Tiere denn so lecker gemacht hat, außerdem gehe das ja so sehr auf die Hüfte. Womit sie beim nächsten Thema war, „Körperformen“. All diese perfekten Körper, Workouts und Proteinshakes. Ihr Fazit aus diesem Fitnesswahn: „Der perfekte geometrische Körper ist die Kugel.“

Ihre Songs wechseln zwischen humorvoll und ernst; Lachtränen werden von Tränen der Rührung abgelöst. Das Lied „Dein Lachen“ zum Beispiel widmete sie ihrer verstorbenen Mutter. Mit Textzeilen wie „Du bist nicht mehr hier, doch ich verlier dich nicht“ rührt sie ihr Publikum zu Tränen.

Den Abschluss markiert ein Lied mit Ohrwurmpotenzial. In „Superheldenteam“ sagt sie, man bräuchte schon ein Team aus Superhelden um die Welt noch zu retten. So entlässt sie ein gleichermaßen schmunzelnd-summendes wie nachdenkliches Publikum in den Abend.