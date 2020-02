SPD Neukirchen-Vluyn: Fläche nicht geeignet für Busbahnhof

Die Fläche am Springenweg in Neukirchen-Vluyn halten die Sozialdemokraten jetzt für ungeeignet

Neukirchen-Vluyn. Die SPD will einen Busbahnhof in Neukirchen-Vluyn. Sie hatte einen Standort im Auge. Die Stadt schlug einen anderen vor. Den will die SPD nicht.

Die Prüfung, am Springenweg eine Buswendeschleife einzurichten, möchte die SPD-Fraktion nicht weiterverfolgen. Diese Möglichkeit hatte der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann in der jüngsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses als Alternative zum SPD-Vorschlag am Vluyner Bahnhof genannt. Nun hat sich die SPD am Ort selbst einen Eindruck von den Gegebenheiten verschafft.

„Dabei erschloss sich die Praktikabilität und somit die Sinnhaftigkeit nicht“, teilen die Sozialdemokraten mit. Als Ergebnis empfiehlt die Fraktion nun, keinerlei Personalkapazitäten in eine weitere Überprüfung zu binden und den Vorschlag zu verwerfen.

Als einen Grund nennt Fraktionsvize Richard Stanczyk: „Es würden bei dieser Lösung eindeutliches Wirrwarr und Mehr an Fahrstrecke durch Vluyn entstehen. Das kann weder ökologisch, noch verkehrstechnisch und schon gar nicht fahrplanmäßigvertretbar und gewollt sein.“

Und sein Fraktionskollege Günter Zeller ergänzt: „Außerdem müsste ein Teil der Grünfläche am Springenweg entlang des Kendels geopfert werden, wohingegen hinter dem Bahnhof eine Brachfläche zur Verfügung stünde.“

Der Technische Beigeordnete hatte den alternativen Vorschlag für den kleinen Busbahnhof vergleichsweise spontan in der Sitzung formuliert und für die Prüfung beider Varianten das Go des Ausschusses bekommen. Nun käme es letztlich auf die Bewertung der übrigen Fraktionen an, heißt es. (sovo)