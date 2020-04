SPD Neukirchen-Vluyn folgt der Resolution der Landes-SPD

Neukirchen-Vluyn. Die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn schließt sich der Resolution der Landes-SPD an. Sie malt ein düsteres Bild der kommunalen Finanzen.

Die SPD forciert ihre Forderung nach einem Rettungsschirm für Kommunen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Folgen werden zu allererst in den Kommunen und den Kreisen relevant, heißt es. „Die Kommunen stehen nun vor großen Herausforderungen, die sich aus der krisenhaften Situation ergeben“, sagt die Fraktionsvorsitzende Elke Buttkereit. „Den Rettungsschirmen für die Wirtschaft muss ein Rettungsschirm für die Kommunen folgen,“ betont der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Simon Aarse. „Jede Kommune, damit auch Neukirchen-Vluyn, ist systemrelevant“, führt er weiter aus.

Es seien die Kommunen, die all das umsetzen, was Bund und Land verordnen. „Die massiven Ausfälle bei der Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer in den Gemeinden müssen ausgeglichen werden“, heißt es. Die SPD sieht hier die Landesregierung NRW in der Pflicht.

Die hiesigen Sozialdemokraten schließen sich daher einer Resolution der SPD-Landtagsfraktion an. Diese fordert, dass finanzielle Mittel aus dem beschlossenen 25 Milliarden Euro umfassenden Sonderschirm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um ihre Haushalte auszugleichen und ihre hohen Kassenkredite abzubauen. „Dieses Bild dürfte sich bald dramatisch verändern.“

Zwar gebe es die Möglichkeit, Vorausauszahlungen auf die Gewerbesteuer zu stunden, angesichts der eingebrochenen Nachfrage in vielen Wirtschaftsbereichen sei aber von nachhaltigen Einbrüchen der Steuereinnahmen der Kommunen auszugehen. Gleichzeitig werden sich die Kommunen steigender Kosten ausgesetzt sehen, auf deren Höhe sie keinerlei Einfluss haben, insbesondere im Gesundheitsbereich und der Sozialkosten. Kommunale Einrichtungen wie Schwimmbäder oder Bibliotheken können derzeit keinerlei Deckungsbeitrag zu den Kosten erwirtschaften.

Gerade jetzt seien auch die Kommunen gefordert, mit gezielten Maßnahmen den von der Krise in existenzgefährdender Weise betroffenen Menschen, Unternehmen, Freiberuflern und Soloselbstständigen zu helfen. „Vor diesem Hintergrund brauchen die Kommunen eine echte Förderung und nicht lediglich haushaltsrechtliche Erleichterungen oder weitere Schulden, die den ohnehin übergroßen Schuldenberg der Kommunen zusätzlich erhöhen“, heißt es weiter.

„Die Corona-Krise darf nicht zur Verschärfung der gesellschaftlichen Folgen ungleicher Lebensverhältnissein den Kommunen beitragen und somit zur weiteren Spaltung unserer Gesellschaft sowie der kommunalen Familie führen“, betont Elke Buttkereit. (sovo)