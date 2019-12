Kamp-Lintfort. Für die Kommunalwahlen am 13. September 2020 stellt sich die SPD in Kamp-Lintfort auf. Und: Es geht um ein zukunftsweisendes Thema.

SPD stellt Kandidaten für Kamp-Lintfort und den Kreistag auf

Die Mitglieder der SPD Kamp-Lintfort haben jetzt ihre Kandidaten für die Wahl zum Stadtrat und Kreistag im kommenden Jahr nominiert. Insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten wurden von den zur Jahreshauptversammlung in der Stadthalle erschienen Mitgliedern am Wochenende gewählt.

Laut einer Mitteilung wurden dabei die aktuellen Ratsmitglieder Ulrike Plitt, René Schneider, Birgit Ullrich, Marcel Wormann, Bernhard Krebs, Dr. Norbert Thiele, Heinz-Günter Platen, Michael Hänsel, Jürgen Preuß, Gudrun Tscherner-Marx, Jan-Lukas Platen, Armin Mesenhol, ArnoLidicky, Barbara Drese, Kevin Waldeck und Melanie Müller bestätigt. Erstmals nominiert wurden Edgar Stary, Christian Koschare, Elke Stüning, Thomas Evers, Peter Schiffler und Marvin Kuenen.

Der Bürgermeister spricht über die Zukunft der Stadt

Für den Kreistag wurden zudem, so die Mitteilung, drei Kandidaten vorgeschlagen: Erich Pommering und Jürgen Preuß bewerben sich um eine Fortsetzung ihrer Arbeit auf Kreisebene. Birgit Ullrich komplettiert das Trio zur Wahl im kommenden Jahr. Auf den anstehenden Wahlkampf eingestimmt wurden die SPD-Mitglieder von Bürgermeister Christoph Landscheidt, dessen Vortrag um die Zukunft Kamp-Lintforts nach der Landesgartenschau 2020 kreiste. „Wir gehen mit Energie in die Zukunft“, rief Landscheidt doppeldeutig und verwies damit unter anderem auf Pläne, Wasserstoff als Energieträger für die Region zu nutzen.

Zum anderen gelte es, jetzt alle Energie in die besten Ideen für Kamp-Lintfort zu legen. Damit werde es gelingen, auch in Zukunft das Beste für die Stadt zu erreichen, an dessen Spitze Landscheidt seit 1999 steht. Über die Spitzenkandidatur werden die Mitglieder der örtlichen SPD dann zu Beginn des kommenden Jahres entscheiden.