Stadt Neukirchen-Vluyn sagt weitere Veranstaltungen ab

Neukirchen-Vluyn. Angesichts des Verbotes von Großveranstaltungen handelt die Stadt Neukirchen-Vluyn und sagt Veranstaltungen bis Ende September ab. Auch kleinere.

Die Stadt sagt weitere Veranstaltungen ab. In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung ein Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August ausgesprochen. Bis heute liege keine Rechtsverordnung vor, die die Details dazu regelt, teilt die Stadtverwaltung mit. Dennoch habe man nun beschlossen, weitere Veranstaltungen im Jahresverlauf abzusagen.

„Wir sehen uns aus Gründen des Infektionsschutzes dazu gezwungen. Selbst, wenn eine Verordnung des Landes NRW höhere Besucherzahlen für eine Großveranstaltung ansetzen sollte, wird die Aufrechterhaltung von Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz nahezu unmöglich sein“, erläutert Bürgermeister Harald Lenßen die Entscheidung. Auch kleinere Angebote wie der Feierabendmarkt oder Markt der Möglichkeiten gehören deswegen dazu.

Folgende Veranstaltungen sind betroffen: Markt der Möglichkeiten am 4. Juni, Vluyner Klompenkirmes vom 5. bis zum 8. Juni, Feierabendmarkt Vluyn am 18. Juni, Missionshoffete am 13. Juni, Gewerbeparkfest Neukirchen am 21. Juni, Extraschicht am 27. Juni, Dong Open Air vom 8. bis zum 10. Juli, Feierabendmarkt Vluyn am 9. Juli, Heile Welt Open Air am 8. August, Kindertrödel am 8. August, Feierabendmarkt Vluyn am 13. August, Markt der Möglichkeiten am 3. September, Feierabendmarkt Vluyn am 10. September, Markt der Möglichkeiten am 1. Oktober, Feierabendmarkt Vluyn am 8. Oktober.

Auch das Erntedankfest am 19. September soll, in Abstimmung mit dem Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen als Organisator, abgesagt werden. Die für Juni geplante „Stadtwoche“, in der Neukirchen-Vluyn den Pavillon der wir4 auf der Landesgartenschau mit Aktionen gestaltet, ist auf den 28. September bis 4. Oktober verlegt.

Die Stadtverwaltung steht im Austausch mit den lokalen Akteuren zu alternativen Veranstaltungsformaten in diesem Jahr. So sich Planungen konkretisieren, werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert, heißt es abschließend.