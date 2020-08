Stadt Neukirchen-Vluyn verschiebt Kulturtermine wegen Corona

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt sagt angesichts der andauernden Pandemie mit hohen Infektionszahlen weitere Kulturtermine ab und verschiebt Auftritte ins nächste Jahr.

Die Stadt hat beschlossen, wegen der andauernden Corona-Pandemie die für dieses Jahr in der Kulturhalle geplanten Veranstaltungen zu verlegen. Die Termine sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Bürgermeister Harald Lenßen. „Wir alle sehnen uns nach Normalität und möchten Theater, Kabarett und Konzerte wieder besuchen. Für Neukirchen-Vluyn sehen wir diese Möglichkeit in diesem Jahr aber leider nicht.“ Die andauernde Pandemie mit ihren Schutzvorschriften stelle hohe Anforderungen, die man in der Kulturhalle nicht erfüllen könne, heißt es weiter. Lenßen: „Sicherheit und Gesundheit gehen an dieser Stelle vor.“

Betroffen sind die Veranstaltungen mit Pawel Popolski am 5. September, Jürgen Becker am 25. September, Kai Magnus Sting & das Spardosen-Terzett am 11. Dezember sowie die aus dem Frühjahr 2020 verlegten Termine mit Bastian Bielendorfer (6. November), Ingo Appelt (16. November) und Sybille Bullatschek (19. November).

Folgende Ersatztermine stehen schon fest: Am 11. September 2021 kommt Ingo Appelt und am 25. September 2021 Jürgen Becker. An weiteren Terminverlegungen und Veranstaltungen werde gearbeitet. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer am Ersatztermin verhindert ist, könne gemäß der Empfehlung der Bundesregierung seine Eintrittskarten gegen einen Gutschein umtauschen. Die Abwicklung der Gutscheinregelung erfolgt bei der Vorverkaufsstelle, bei der die Karten gekauft wurden.