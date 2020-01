Stadtsportverband Moers zieht für Sportgala alle Register

Auch wenn die Moerser Sportgala seit Jahren schon nicht mehr Sportlerball heißt, war es eine runde Sache, was am Freitag über die Bühne im Enni-Sportpark-Rheinkamp rollte. Und das auch bei dem bekanntermaßen schwierigen Moerser Publikum, bei dem augenscheinlich der Funke eher lediglich bei jedem Einzelnen entfacht wird, anstatt sich kollektiv im gesamten Publikum als gemeinsames Feuerwerk zu entladen.

Bunt und schrill: Die Tanzformation Magic Unity gehörte einmal mehr zu den Highlights der Gala. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Denn am Ende der äußerst kurzweiligen Sportveranstaltung in Abendgarderobe klopfte sich nicht nur zurecht das gesamte Organisationsteam des Moerser Stadtsportverbandes (SSV) gegenseitig auf die Schultern. Vielmehr heimsten die Macher diese liebgemeinten Schläge auch von zahlreichen Besuchern ein. Kurzum: Lob gab es von allen Seiten. Weil es schlichtweg angebracht war.

Ein Dreiviertelstündchen

Zwar dauerte es am Freitagabend mit den obligatorischen Begrüßungsformeln und ersten spaßigen Anmoderationen ein Dreiviertelstündchen, bevor das Programm an Fahrt aufnahm. Doc das lag auch daran, weil Acts & Beats, die tolle zwei-Frau-zwei-Mann-Band inklusive DJ nicht damit rechnen konnte, dass SSV-Vorsitzender Andreas Bögner, sowie das Moderatoren-Duo Markus Tenbergen und Andreas Schollmeier tatsächlich eine Viertelstunde ihrer Zeit voraus waren. Das Trio hätte früher die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ moderieren sollen, in der Zeit stets ein äußerst dehnbarer Begriff war.

Sie haben es geschaukelt: (von links) Der SSV-Vorsitzende Andreas Bögner mit den Moderatoren Markus Tenbergen und Andreas Schollmeier. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Doch die Luft im Programm ließen Schollmeier und Tenbergen damit raus, dass sie einfach den beidbeinig Unterschenkel amputierten Weltklassesprinter David Behre, Paralympic-Sieger und früher selbst Moerser Sportler des Jahres, interviewten. Der war nicht zufällig bei der Gala dabei, sondern als Laudator später auch auf der Bühne aktiv. Genau wie unter anderem Top-Ruderer Marc Leske. Zwei Moerser, die sich als Ziel 2020 die Olympischen Spiele in Tokio gesetzt haben. Daumen drücken!

Schön waren aber nicht nur – wie berichtet – die Ehrungen der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres, sondern auch, dass die erstklassige Moerser Showtanz-Formation Magic Unity wieder mit von der Partie war. Sie sorgt stets für die wichtigen Farbtupfer im anzuggrauen Bühnenbild. Das aber mit einer wundervollen und hervorragend genutzten Videoinstallation im Hintergrund aufgepeppt war. Der SSV hatte alle Register gezogen.

So wurden die Gewinner Nikola Stefaniak vom VfL Repelen, Julian Kambartel und die 4x100 Meter Staffel vom Moerser TV nicht schnöde ins Mikrofon verkündet, sondern flimmerfrei via Videoanimation quasi eingeflogen. Gar nicht schlecht und äußerst hochwertig.

Die Band Acts & Beats sorgte für die passende Stimmung auf der Sportgala 2020. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch die weiteren Geehrten der Sonderpreis konnten sich selber dort betrachten, bevor sie auf die Bühne gingen. Allerdings musste sich Jugendpreisträgerin Sophia Meißner durch Mama Marion vertreten lassen. Das Fechttalent lag krank im Bett. Auch Marcel Werth aus dem Hockey-Management-Team, das für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde, fehlte gesundheitlich angeschlagen.

Tenbergen und Schollmeier spielten sich den ganzen Abend lang prima die Bälle zu, mit einer hohen Passgenauigkeit. Sie hatten das ein oder andere spaßig-informative Gespräch im Publikum, und im Vergleich zu ihrer durchaus gelungenen Moderatoren-Premiere im Vorjahr einen großen Schritt auf der ebenso großen Bühne nach vorne gemacht. Routine zahlt sich eben aus.

Hohe Passgenauigkeit

Das bewiesen schließlich noch die Ropeskipper – die Seilchenspringer – von InTeam um Welt- und Europameister Sebastian Deeg und der ungarische BMX-Freestyle-Akrobat Gergely Szajer, für den sogar die Kunstradfahrer vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers kräftig applaudierten. Familie van Zütphen, die ehemalige GRMSV-Trainerin Christel Schmitz und weitere Vereinsmitglieder konnten die Leistungen von Szajer bestimmt am besten bewerten.

Obgleich Andreas Bögner seinem Moderatoren-Duo unbedingt uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen sollte, war es übrigens angemessen, dass er darauf hingewiesen hat, dass die Moerser Sportlandschaft bunt ist, ohne Platz für Gewalt aus Ausgrenzung. Auch das zeigte einmal mehr die Sportgala. Und die nächste Auflage, dann mittlerweile die 49., steckt nun schon in der Vorbereitung. So schnell geht das. Es ist eben alles sportlich im Sport.