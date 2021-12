Polizei Streit an Moerser Tankstelle: Autofahrer fährt Arbeiter an

Moers. Weil ein Pkw-Fahrer an einer Tankstelle in Moers die Zufahrt zu einem Garagenhof blockiert, kommt es zum Streit. Dann eskaliert die Situation.

Zu viel Benzin im Blut hat offensichtlich ein 53-Jähriger gehabt. So mutmaßt es jedenfalls die Polizei und schildert folgenden Sachverhalt.

Der 53-Jährige stand am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto an einer Tankstelle an der Dr.-Berns-Straße in Moers, um zu tanken. Nach einem Streit mit zwei Mitarbeitern einer benachbarten Werkstatt fuhr er auf sie zu und erfasste sie. Der 73-Jährige und 58-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Noch während der jüngere der beiden nach dem Sturz am Boden lag, traten der Fahrer und seine beiden Töchter auf ihn ein, berichtet die Polizei weiter. Couragierte Zeugen gingen dazwischen und verhinderten Schlimmeres.

Polizei stellt das Auto sicher und beschlagnahmt den Führerschein

Polizeibeamte stellten sein Auto sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Zu dem Streit war es gekommen, weil der 58-Jährige Werkstattmitarbeiter den Fahrer darauf hingewiesen hatte, dass sein Auto den Gehweg blockierte und er deshalb nicht auf den Garagenhof neben der Tankstelle fahren konnte. Der Fahrer entgegnete, er müsse zunächst tanken und bezahlen. Als er aus dem Verkaufsraum kam, sprach der 58-Jährige den Fahrer erneut an. Jetzt eskalierte ein verbaler Streit, auf den Zeugen aufmerksam wurden. (red)

