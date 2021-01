In Moers gab es beim Sturm am Donnerstag Sachschaden in Rheinkamp.

Sturm in Moers

Sturm in Moers Sturm: In Moers fällt ein Baum auf ein geparktes Auto

Moers Am frühen Morgen kam der Wind: 24 Einsätze verzeichnet die Polizei im Kreis Wesel, Menschen wurden nicht verletzt.

Während des Sturms in den frühen Morgenstunden am Donnerstag hat die Feuerwehr in Moers zwei Einsätze gehabt. Menschen kamen nicht zu Schaden, größeren Sachschaden gab es im Stadtteil Rheinkamp.

Am Elly-Heuss-Knapp-Weg stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Die Feuerwehr hat den Baum inzwischen beseitigt und auch auf einer angrenzenden Garage die Dachziegel wieder gerichtet.

Die Polizei hat im gesamten Kreis Wesel an diesem Donnerstag von 3.30 Uhr bis 9 Uhr 24 Einsätze verzeichnet In Voerde wurde eine Telefonleitung an der Friedrichstraße beschädigt. Und auf der Mehrstraße fuhr ein Auto gegen einen Baum, der auf der Fahrbahn lag. Verletzt wurde niemand. Im Kreisgebiet fielen mehrfach Dachziegel von Gebäuden und Bäume auf Straßen.