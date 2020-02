Sturmtief Victoria sorgt für Einsätze im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Die Polizei zählte Sonntag im Kreis Wesel 61 Einsätze. Herabfallende Dachziegel sorgten auf der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn für Gefahr.

Zum Teil schwere Sturmböen, Ausläufer des Orkantiefs Victoria, sorgten am Sonntagnachmittag und -abend für zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze im Kreis Wesel.

Einsatz auf der Niederrheinallee

So rückte etwa in Neukirchen-Vluyn ein Drehleiterwagen der Feuerwehr zur Niederrheinallee an. Dort, an der Einfahrt Vietenstraße, schräg gegenüber der neuen Polizeidienststelle, kümmerten sich die Kräfte unter anderem um herabfallende Dachziegel. An vielen Orten wurden Äste abgerissen, kippten Verkehrszeichen um. 61 Einsätze zählte die Leitstelle der Polizei im Kreis Wesel bis 22.30 Uhr am Sonntag, derer 43 meldete die Feuerwehrleitstelle.