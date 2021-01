Telefonstörung: Polizei Moers richtet Alternativnummern ein

Niederrhein Weiterhin sind viele Unternehmen und Institutionen von der Störung betroffen. Enni rechnet nicht vor Samstag mit einer Normalisierung.

Die Telefonstörung des Providers Vodafone, die am Donnerstag durch Brückenbauarbeiten in Duisburg entstanden ist, dauert noch immer an. Neben Privatkunden sind auch zahlreiche Unternehmen und Institutionen am Niederrhein betroffen. Auch die Polizeiwache in Moers. Sie hat nun Alternativrufnummern eingerichtet. Bis zur Lösung des Problems werde man unter den Nummern 0281 / 1701222 und 0281 / 1071223 erreichbar sein, schreibt die Polizei.

Der Moerser Energiedienstleister Enni hat ebenfalls mit dem Problem zu kämpfen, das vor allem den Kundendienst des Unternehmens betrifft. Die Leitungen vieler Kunden am Niederrhein seien seit Donnerstag tot. „Auch die ENNI-Unternehmensgruppe ist seitdem nicht über das Telefon erreichbar“, sagt Vertriebsleiter Oliver Felthaus.

Enni rechnet damit, dass die Servicenummern frühestens am Samstag wieder erreichbar sind. Seinen Kunden empfiehlt das Unternehmen, auf die Online-Angebote auszuweichen. Darüber seien nahezu alle Services nutzbar. „Hier können Moerser weiterhin auch Termine für den Kreislaufwirtschaftshof buchen“, so Feldhaus weiter.