Am Niederrhein. Viele Hunde aus der Tierherberge Kamp-Lintfort haben im vergangenen Jahr ein neues Zuhause gefunden. Und doch gibt es Langzeitgäste. Ein Appell.

Tierherberge Kamp-Lintfort: Warum Tiere Fürsprecher brauchen

In diesem Jahr konnten wieder heimatlos gewordene Tiere in der Herberge Kamp Lintfort unter Schutz gestellt und in gute Hände vermittelt werden. Darunter waren beschlagnahmte Rassehunde aus einer katastrophalen Massentierhaltung, die dem Halter unter großem Tierelend als

Im Sommer befreit aus Massentierhaltung: Bernedoodle-Welpen. Foto: Markus weissenfels / FFS

Bereicherung diente. Warum nur tun Menschen aus Profitgier der Gefühlskälte unseren wehrlosen Mitgeschöpfen so viel Leid an? Umgekehrt schenken die Tier uns ihre ganze Zuneigung und setzen bei Gefahr ihr Leben für uns ein.

Dabei sind Tiere den menschlichen Entscheidungen ausgeliefert, die nicht immer gut durchdacht und oft zu schnell getroffen werden. Wichtig bei Anschaffung eines Haustieres ist neben Zeitaufwand und Kosten an eine Notvorsorge als Absicherung zu denken. Unüberlegte Entscheidungen, die das Wohl der Tiere hinten anstellen, werden vielleicht ohne böse Absicht getroffen, enden aber oft verantwortungslos und in artwidriger Haltung.

Wenn heute Stress und ständige Beschleunigung unser Leben bestimmen, dürfen wir die zunehmend prekäre Lage hilfloser Tiere nicht vergessen, die als Ware konsumiert und im Internet angeboten wird. Ihrem Halter überdrüssig geworden, werden sie abgeschoben oder schlimmstenfalls auf die gemeinste Weise wie Abfall „entsorgt“. Deshalb sind Tierheime eine wichtige Einrichtung, auch wenn sie kein Ersatz für ein gutes Zuhause sind, bieten sie eine sichere Auffangstelle für unerwünschte Tiere und Hilfe für überforderte Menschen. Besonders verwaiste Tiere brauchen Fürsprecher und für ihr weiteres Schicksal eine starke Stimme. Mit Empathie, Kompetenz und Engagement bemühen sich die Betreuer in der Tierherberge für jedes Tier um eine gute Adoption, damit ihr Heimaufenthalt nur eine kurze Zwischenstation bleibt. Denn jeder Hund leidet unter der Trennung von seinen Menschen, bei Veränderungen der Lebenssituationen zahlt immer das Tier drauf.

Warten auf den verdienten Lebensabend

Die abgebildeten Hunde haben, dank der Veröffentlichung in der NRZ und den Lesern, eine neue Chance bekommen. Leider gibt es auch die traurigen „Langzeitgäste“, die immer übersehen werden, weil sie alt,

Wartet noch auf ein Zuhause: Johnny. Foto: Tierherberge

kränklich oder unattraktiv geworden sind. Dennoch möchten sie nicht aufs Abstellgleis gestellt werden und warten auf „ihre“ Menschen, die ihnen eine Chance auf einen verdient liebevollen Lebensabend geben. Eventuelle Verhaltensauffälligkeiten aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit sollten von Tierfreunden mit Verständnis und auch mal aus Hundeperspektive betrachtet werden.

Elementar wichtig ist die Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, die zum Wohl der Tiere im Einsatz sind und ihnen das Gefühl der Einsamkeit nehmen. Dabei sind Spenden notwendig, damit die Mittel nicht knapp werden, um den individuellen Bedürfnissen der Schützlinge gerecht zu werden. Jede Adoption eines Hundes aus einem Tierheim trägt zur Tierschutzarbeit bei.

Für das Jahr 2020 wünsche ich, besonders im Namen der Tierherberge, allen Zwei- und Vierbeinern Gesundheit in einer friedlichen, tierfreundlicheren Welt und ein Dasein mit gegenseitigem Respekt.





Ihre Karin Kuhlmann