Moers. Der Tod eines 28-Jährigen, der am Mittwochabend leblos unter der Krefelder Brücke am Seitenstreifen der A 40 aufgefunden wurde, gibt Rätsel auf.

Tödlicher Unfall auf der A 40: Polizei ermittelt

Am Mittwochabend Uhr hat die Autobahnpolizei auf dem Seitenstreifen der A 40 zwischen Moers und Neukirchen-Vluyn einen 28-Jährigen leblos vorgefunden. Der Mann lag unterhalb der Krefelder Brücke in Höhe des Autobahn-Kilometers 26,4 in Fahrtrichtung Venlo.

Ob ein Suizid oder möglicherweise eine andere Todesursache vorliegt, darauf wollte sich die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf am Abend nicht festlegen. Da am Körper des 28-Jährigen Spuren einer Kollision mit einem Fahrzeug festgestellt wurden, aber keine weiteren Unfallbeteiligten anzutreffen waren, ermittelt die Polizei auch hinsichtlich einer möglichen Fahrerflucht. „Wir ermitteln in beide Richtungen und können einen Suizid oder eine Unfallflucht weder bestätigen noch verneinen“, hieß es von Seiten der ermittelnden Beamten.

Die Autobahnpolizei wurde um 18.50 Uhr zum Unfallort gerufen und sperrte zunächst zur Unfallaufnahme die A 40 in Richtung Venlo ab. Ab 21.30 Uhr konnte der Verkehr zumindest auf einer Fahrspur wieder rollen, ab 22.35 Uhr wurde die A 40 in Richtung Venlo dann komplett freigegeben.

„Die Ermittlungen zur Todesursache des 28-Jährigen dauern an“, teilte die Autobahnpolizei mit.