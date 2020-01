Turbulente Tage für Kamp-Lintforts Bürgermeister Landscheidt

Mag die SPD bundesweit auch noch so schwächeln – in Kamp-Lintfort steht eine Wiederwahl des SPD-Bürgermeisters Christoph Landscheidt wohl kaum auf der Kippe. Bei der Erfolgsbilanz, die Landscheidt als Bürgermeister von Kamp-Lintfort vorweisen kann, dürfte allenfalls spannend sein, mit wieviel Prozent der Stimmen er am Ende gewählt wird.

Der Rückhalt für Landscheidt in Kamp-Lintfort ist gewaltig. Das zeigte auch die überwältigende Resonanz auf die Demonstration gegen Rechts, die für die meisten Kamp-Lintforter eben auch eine Demonstration für ihren Bürgermeister war.

Hinter Landscheidt liegen schwierige und turbulente Tage. Ob sich nach dem Rückzug der Klage die Diskussion wieder versachlichen wird, so wie er es sich wünscht, bleibt abzuwarten.

Dennoch: Zur traurigen Wahrheit an diesem Tag gehört leider auch, dass dieses Mal auch Mut von Nöten ist, sich erneut zur Wahl zu stellen und damit möglicherweise weiterhin rechter Hetze und Bedrohungen ausgesetzt zu sein. Es bleibt noch eine Menge zu tun.