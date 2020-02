Kriminalität Unbekannte brechen in Bankfiliale in Moers ein

Moers. In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in eine Bankfiliale an der Uerdinger Straße eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Büroräume einer Bankfiliale an der Uerdinger Straße eingebrochen. Im Inneren der Geschäftsräume durchsuchten sie mehrere Schreibtische, stahlen Münzgeld und einen blauen Rucksack der Marke Adidas. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.