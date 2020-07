Unbekannte haben Moerserin in ihrer Wohnung beraubt

Moers. Die zwei unbekannten Täter sind mit einem Trick in die Wohnung gelangt. Dann drängten sie die 68-Jährige zur Seite und durchsuchten die Wohnung.

Unbekannte haben eine Seniorin in ihrer Wohnung beraubt. Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte mit einem Trick Zutritt zu einer Wohnung einer 68-jährigen Frau an der Ringstraße. Sie sagten, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Einer der Diebe drängte die Frau in ihre Wohnung und hielt sie fest, während der zweite die Wohnung durchsuchte und Wertgegenstände mitnahm.

Die Männer stahlen unter anderem einen Reisepass, Sparbücher, Ersatzschlüssel und Schmuck. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße.

Beschreibung der Männer: 25 bis 30 Jahre alt, kräftig mit Bauchansatz, kurze, schwarze Haare und Vollbart. Der Mann trug ein langärmliges, kariertes Hemd und eine graue Arbeitshose mit Gummierung an den Knien. Der zweite wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Figur, kurze, schwarze Haare und ein dunkles Basecap. „Die Moerserin beschrieb beide Räuber als Südländer“, teilt die Polizei mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.