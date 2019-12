Sachbeschädigung Unbekannte schmieren in Moers Hauswände voll

Moers. Auf mehreren Häusern im Moerser Stadtteil Scherpenberg prangten am Samstag blaue Graffitis. Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die gesehen haben, wie Unbekannte In der Nacht von Freitag 13. Dezember, auf Samstag, 14. Dezember, mehrere Hauswände in Scherpenberg beschmiert haben. Auf verschiedene Hauswände auf der Eichenstraße, Sandstraße und der Cecilienstraße wurde unter anderem mit blauer Farbe Graffiti gesprüht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.