Autodiebstahl Unbekannte stehlen Auto am Drennesweg in Moers

Moers. Der Peugeot war vor einem Wohnhaus geparkt und muss in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8.15 Uhr gestohlen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Autodiebstahl am Drennesweg in Moers machen können. In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 8.15 Uhr, haben Unbekannte einen weißen Peugeot 3008 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-IN 1603 gestohlen, der vor einem Wohnhaus am Drennesweg parkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.