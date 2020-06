Unfall Unfall mit Pedelec in Kamp-Lintfort: Autofahrerin gesucht

Kamp-Lintfort. Am Mittwoch ist ein Pedelecfahrer bei einem Unfall in Kamp-Lintfort leicht verletzt worden. Die Polizei sucht die beteiligte Fahrerin eines Pkw.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Ein 36-jähriger Pedelecfahrer befuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr gemeinsam mit seinem Sohn die Rheinstraße in Richtung Moerser Straße. Aus der Straßburger Straße bog eine unbekannte Fahrzeugführerin auf die Rheinstraße in Fahrtrichtung Nordtangente ein. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wich der 36-Jährige dem Auto aus und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht.

Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den gestürzten Kamp-Lintforter zu kümmern. Sie war in einem silberfarbenen Mercedes Benz C180 mit Moerser Kennzeichen (MO-LO ??? oder MO-LU ???) unterwegs. Beschreibung der Fahrerin: 30 bis 40 Jahre alt, schulterlanges, blondes Haar, schlanke Figur. Die Autofahrerin sowie weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort melden: 02842/9340.