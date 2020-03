Moers Festival wegen Corona ungewiss - Noch keine Absage

Ob und in welcher Form das Moers Festival (29. Mai bis 1. Juni) tatsächlich stattfinden wird, steht – Stand 25. März – weiter in den Sternen: „Das kann zur Zeit keiner sagen“, so der künstlerische Leiter Tim Isfort am Mittwoch im Gespräch mit der NRZ. Es mache keinen Sinn zu spekulieren: „Wir können nichts versprechen, es gibt viel zu viele unbekannte Variablen. Es ist unseriös zu sagen, das und das werden wir Pfingsten haben.“

Welches Programm Isfort und sein Team bis zum heutigen Datum erarbeitet haben, stellte der künstlerische Leiter in einer via Livestream gesendeten Pressekonferenz vor. „Das ist das, was wir Stand jetzt haben. Wir beobachten die Situation und arbeiten weiter, so weit es möglich ist.“ Der Vorteil des Moers Festivals in Zeiten von Corona: „Wir können reagieren – und improvisieren“, sagt der Festivalleiter.

Isfort: Moers Festival wisse Fördergeber und Sponsoren hinter sich

Gegen mögliche Kritik, das Festival abzusagen, zeigt er sich gewappnet: Natürlich könnten nun einige denken, dass das Moers Festival Team „den Schuss nicht gehört habe“, so Isfort und stellt klar: „Wir wollen niemanden gefährden, geben uns aber jetzt noch nicht geschlagen. Seit 14 Tagen wird das Leben, wie wir es kennen, auseinandergenommen und zerstört. So, wie die Situation uns überrumpelt hat – das kann man nicht einfach hinnehmen.“

Einen konkreten Plan B, etwa das Festival in abgespeckter Form oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, gebe es aktuell noch nicht. Das Moers Festival wisse aber die Fördergeber und Sponsoren hinter sich, sagt Isfort weiter: „Moers hat eine besondere Rolle.“ Genauso wie die Kunst: „Was bleibt denn sonst?“ .